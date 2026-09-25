Statul a luat din bugetul familiei mai mult decât a adus salariul în plus

Datele INS publicate pentru primul trimestru din 2026 arată că o gospodărie din România a plătit mai multe taxe, a consumat mai puțin și a pus deoparte mai mult. Statul a luat sub formă de impozite, contribuții și taxe 260 de lei, mai mult decât cei 100 de lei câștigați la salariu, arată Statistica.

Drept urmare, cheltuielile cu îmbrăcămintea au scăzut cu 28%, iar cele pentru recreere și cultură cu 30%. În schimb, cheltuielile cu locuința, apa, electricitatea și gazele au crescut cu 11%, până la 943 de lei, și au ajuns la 20,3% din consum, de la 16,9% cât fuseseră în trimestrul anterior..

Dacă ajustăm cu inflația, în primul trimestru din 2026 față de trimestrul similar din 2025, venitul real pe persoană a scăzut cu aproximativ 3% .

Cea mai importantă mișcare din date este creșterea taxelor. Ponderea impozitelor, contribuțiilor și taxelor în cheltuielile totale a urcat de la 32,6% la 37,1%. Raportate la salariile brute ale gospodăriei, aceste plăți au crescut de la 42,0% la 44,5%.

Cea mai probabilă explicație este calendarul impozitelor locale. Prima rată pentru clădiri, terenuri și autovehicule era scadentă la 31 martie 2026, iar plata integrală până la acest termen aducea o bonificație de până la 10%. Multe gospodării plătesc, deci, taxele pe tot anul în primul trimestru. Iar în 2026 aceste taxe au crescut mult: potrivit unei administrații locale, impozitul pentru apartamente a crescut cu 108–160% față de 2025, iar cel pentru case cu 60–70%, conform Legii 239/2025.

La pensionari, dezechilibrul arată altfel. Venitul pe persoană în gospodăriile conduse de un pensionar a rămas practic neschimbat (3.153 de lei, −0,2%), iar cheltuielile totale au scăzut cu 3,8%. Taxele plătite au crescut, în schimb, de la circa 368 la circa 455 de lei pe persoană, adică cu aproape un sfert. În același timp, ponderea serviciilor în cheltuieli a urcat de la 18,5% la 22,1%. Pentru o gospodărie cu venit fix, fiecare leu în plus dat pe taxe și utilități vine din consumul de bunuri.