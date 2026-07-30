Statul promite subvenții pentru înlocuirea sobelor și centralelor pe lemne vechi și ineficiente. Doar cine vrea, fără obligații sau interdicții

Primăriile, în colaborare cu administrația centrală, vor institui și derula programe de sprijin pentru înlocuirea unităților de încălzire pe lemne vechi și ineficiente, atât a celor individuale, cât și a celor din cadrul sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților.

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