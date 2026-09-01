Statul revine la vânătoare de economii: ce dobânzi oferă la prima ediție de toamnă a Fidelis

Prima ediție Fidelis din această toamnă aduce investitorilor dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Programul se va desfășura în perioada 4-11 septembrie 2026.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Investitorii care aleg Programul Fidelis IX, ediția din septembrie, beneficiază de dobânzi atractive și neimpozabile:

În lei:

de 6,30% – cu scadența la 2 ani

de 7,30% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge

de 6,90% cu scadența la 4 ani

de 7,50% cu scadența la 10 ani

În euro:

de 4,00% cu scadența la 3 ani

de 5,00% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge

de 6,30% cu scadența la 10 ani

Și în această ediție, Programul FIDELIS susține donarea de sânge prin campania „România are sânge de rocker”, derulată de Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM, oferind donatorilor posibilitatea de a beneficia de condiții avantajoase de investiție.

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Beneficii pentru donatorii de sânge: tranșe speciale în lei și euro

Luna septembrie aduce două tranșe speciale de titluri de stat FIDELIS, în lei și în euro, dedicate investitorilor care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 aprilie 2026.

Aceștia vor beneficia de o dobândă de 7,30% pentru titlurile în lei, cu scadență la 2 ani, și de o dobândă de 5,00% pentru titlurile în euro, cu scadență la 3 ani.

Donatorii-investitori beneficiază și de praguri minime de subscriere reduse: de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei, respectiv de la 1.000 de euro la doar 100 de euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro.

Cei care investesc în titlurile de stat FIDELIS se bucură de facilități precum:

posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă;

veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile;

flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

Reamintim că valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.