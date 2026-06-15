Statul vrea banii tăi și oferă dobânzi peste cele bancare. Ce sunt titlurile FIDELIS și ce dobânzi au

De astăzi, 15 iunie, românii pot împrumuta bani statului și primi în schimb dobânzi de până la 7,60% pe an – complet neimpozabile. E a șasea ediție a programului FIDELIS, iar fereastra de subscriere se închide pe 22 iunie.

Ce înseamnă, concret, un titlu de stat FIDELIS?

Îi dai statului o sumă de bani pentru o perioadă fixă — 2, 4, 5 sau 10 ani. În schimb, primești dobândă în fiecare an. La final, îți recuperezi și suma inițială. E similar cu un depozit bancar, dar cu câteva diferențe importante.

Dobânzile oferite

În lei:

6,35% pe an, pe 2 ani

6,90% pe an, pe 4 ani

7,60% pe an, pe 10 ani

În euro:

4,00% pe an, pe 3 ani

4,85% pe an, pe 5 ani

5,80% pe an, pe 10 ani

Toate dobânzile sunt neimpozabile – nu plătești nimic la stat din câștiguri, spre deosebire de depozitele bancare, unde se reține 10% impozit.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:

De ce oferă statul dobânzi atât de mari?

Aici intervine contextul economic. Așa cum arăta recent prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, România are nevoie să împrumute aproape 14% din PIB anual – atât pentru a acoperi deficitul bugetar, cât și pentru a refinanța datoriile vechi care ajung la scadență.

Ca să atragă bani de la populație – și nu doar de pe piețele externe – statul trebuie să ofere randamente competitive.

Dobânda de 7,60% pe 10 ani nu e un cadou: e prețul pe care România îl plătește pentru că are un deficit bugetar mare și investitorii cer o primă de risc ridicată.

Pe scurt: cu cât situația fiscală a țării e mai precară, cu atât dobânzile pe care le oferă statul sunt mai mari.

Comparativ cu banca – cât câștigi în plus?

Cele mai bune depozite bancare la termen lung oferă acum în jur de 5,5–6% pe an, din care se reține 10% impozit. Un titlu FIDELIS la 7,60% neimpozabil înseamnă un avantaj real de 1,5-2 puncte procentuale față de depozit – semnificativ pe termen lung.

Exemplu simplu: 10.000 de lei investiți la 7,60% pe an îți aduc o dobândă de aproximativ 760 de lei.

Ce risc există?

Titlurile de stat sunt considerate cel mai sigur tip de investiție – practic, împrumuți statul român, nu o bancă sau o companie privată. Riscul că România să nu-și plătească datoria internă în lei este extrem de mic.

Există totuși un risc: dacă ai nevoie de bani înainte de scadență, poți vinde titlurile la Bursa de Valori București, dar prețul poate fi mai mic sau mai mare decât cel la care ai cumpărat, în funcție de condițiile pieței de la momentul respectiv.

Bonus pentru donatorii de sânge

FIDELIS VI introduce două tranșe speciale pentru cei care au donat sânge după 1 ianuarie 2026:

7,35% pe 2 ani în lei – cu prag minim de intrare de doar 500 de lei (față de 5.000 lei în mod normal)

6,80% pe 10 ani în euro – cu prag minim de 100 de euro (față de 1.000 euro)

E o campanie de imagine cu Rock FM și Răzvan Exarhu, dar și un stimulent real: accesul e mult mai ușor pentru sume mici.

Cum cumperi, practic?

Mergi la oricare dintre băncile partenere: Banca Transilvania, BCR, BRD, UniCredit, sau online prin TradeVille sau BT Capital Partners. Ai nevoie de un cont deschis și de minimum 5.000 de lei (sau 1.000 de euro pentru tranșele în euro).

