Stellantis recheamă în service peste un milion de Jeep-uri în pericol să ia foc din cauza unei defecțiuni

Grupul auto Stellantis a lansat marți o operațiune de rechemare la service, care vizează 1,3 milioane de SUV-uri Jeep vândute în ultimii ani, după ce a identificat un risc de incendiu, din cauza unei conexiuni electrice defectuoase, transmit EFE și Agerpres.

Stellantis a indicat într-un comunicat de presă că va contacta proprietarii acestor vehicule, modele Jeep Wrangler și Jeep Gladiator, fabricate între 2021 și 2025, pentru a le cere să contacteze dealerul și să programeze o inspecție.

Rechemarea vizează aproape 1,08 milioane de vehicule vândute în SUA, 106.000 în Canada, 23.000 în Mexic și aproximativ 125.000 de vehicule vândute pe alte piețe din întreaga lume.

Sfatul Stellantis pentru proprietarii de Jeep-uri ce ar putea avea problema

Acțiunea vine la finalul unei investigații interne a producătorului, care a stabilit că unele dintre vehiculele vizate „ar putea avea o problemă de conexiune electrică la cablajul pompei de servodirecție electrohidraulică”.

Consecința este că „în unele cazuri, acest lucru ar putea provoca supraîncălzirea materialelor combustibile, cu riscul aferent de incendiu al vehiculului”.

În așteptarea examinării stării mașinilor de către mecanici, Stellantis sfătuiește proprietarii vehiculelor să le parcheze departe de clădiri și alte vehicule.

Format în 2021 în urma fuziunii dintre grupul francez PSA și cel italo-american Fiat Chrysler, Stellantis include mărci precum Peugeot, Jeep, Maserati, Fiat și Opel.