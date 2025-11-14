STOICA & ASOCIAȚII a câștigat trei premii la Romanian Legal Awards, inclusiv marele trofeu – „Firma de avocatură a anului”

În cadrul galei „Romanian Legal Awards”, societatea de avocați STOICA & ASOCIAȚII a obținut trei distincții, într-un an cu o semnificație specială: celebrarea a 30 de ani de la fondarea firmei. STOICA & ASOCIAȚII a fost desemnată „Firma de avocatură a anului”, câștigând totodată trofeele pentru categoriile „Litigation” și „Intellectual Property”. Această triplă recunoaștere onorează excelența și consecvența echipei noastre din ultimele trei decenii.

Marele trofeu a fost acceptat de Valeriu Stoica – Founding Partner-, premiul pentru “Litigation” de Andreea Stoica – Managing Partner –, iar distincția pentru „Intellectual Property” de Dragoș Bogdan – Managing Partner –, care au subliniat importanța efortului de echipă, a pasiunii și a vocației în această profesie. Alături de ei, la gala organizată de Legal Marketing, au fost prezenți: Cristiana I Stoica – Founding Partner -, Dan-Rareș Răducanu – Senior Partner -, Constantin Cosmin Pintilie, Mihai Stănescu – Managing Associates – și Yolanda Beșleagă – Senior Associate.

„Le mulțumim juriului și organizatorilor Romanian Legal Awards pentru aceste distincții, care onorează munca, dedicarea și profesionalismul avocaților STOICA & ASOCIAȚII. Într-un an cu o semnificație deosebită pentru noi – anul în care aniversăm 30 de ani de la constituire – aceste premii confirmă continuitatea valorilor care ne-au ghidat de la început: Fidelitas, Integritas, Fortitudo.”, a declarat Valeriu Stoica – Founding Partner.

Romanian Legal Awards este un eveniment anual care celebrează excelența în avocatura românească, performanța, implicarea și dedicarea profesioniștilor din domeniul juridic în consultanța oferită clienților.

Constituită în anul 1995, STOICA & ASOCIAȚII a câștigat recunoaștere națională şi internațională în lumea dreptului şi a mediului de afaceri, prin întreaga sa activitate de asistență juridică şi de reprezentare a unui portofoliu vast de clienți. De la înființare și până în prezent, avocații din cadrul STOICA & ASOCIAȚII au făcut dovada că sunt o echipă puternică, întemeiată pe respectarea principiilor sale: Fidelitas, Integritas, Fortitudo. STOICA & ASOCIAȚII a dobândit o excelentă reputație națională şi internațională. Performanțele sale profesionale sunt recunoscute în cele mai importante ghiduri juridice: Chambers Europe, Legal 500, WTR 1000, IAM Patent 1000.

Articol susținut de STOICA & ASOCIAȚII