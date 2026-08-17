STOICA & ASOCIAȚII obține în instanță, pentru o importantă companie farmaceutică, dreptul de a continua comercializarea suplimentelor alimentare cu albastru de metilen

Echipa STOICA & ASOCIAȚII, formată din avocații Dragoş Bogdan (Managing Partner), Mihai Stănescu (Managing Associate) și Ingrid-Amelia Apetrei (Managing Associate), a obținut în primă instanță, pentru clientul Terapia S.A., liderul pieței de profil din România, dreptul de a comercializa în continuare suplimente alimentare care conțin substanța „albastru de metilen”. Curtea de Apel Cluj a dispus suspendarea actelor administrative emise de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), prin care fuseseră anulate certificatele de notificare, adică actele în baza cărora aceste produse pot fi comercializate legal pe piața din România. Decizia instanței oprește, cel puțin temporar, măsura care ar fi blocat comercializarea stocurilor în valoare de peste 60 de milioane lei, într-o piață estimată la peste 200 milioane lei.



INSP și-a întemeiat decizia pe o alertă apărută în cursul anului 2025, cu mai bine de un an înaintea anulării certificatelor, în sistemul european RASFF (Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje). Această alertă, potrivit căreia albastrul de metilen nu ar fi fost autorizat ca ingredient alimentar în UE, fusese transmisă de Belgia, fără nicio referire la produsele Terapia S.A. și era singura de acest fel, în cei peste 20 de ani de funcționare a sistemului RASFF. INSP și-a fundamentat intervenția pe Legea nr. 56/2021, act normativ care însă exclude expres din domeniul său de aplicare suplimentele alimentare pe bază de plante medicinale, adică exact tipul de produs vizat de măsura anulării.

Dragoș Bogdan: ”Absurditatea măsurii anulării – luată după mai mult de 1 an de la apariția alertei – rezultă dintr-un cumul de elemente care denotă, sper eu, doar o abordare excesiv de birocratică, iar nu o intervenție voluntară a autorității pentru distorsionarea pieței. Pe de o parte, potrivit reglementării europene incidente în speță sunt supuse autorizării doar substanțele care nu au fost consumate semnificativ de populația UE înainte de data de 15 mai 1997. Or, albastrul de metilen, este documentat ca fiind utilizat în scopuri medicale, terapeutice și ca supliment încă din secolul XIX. Țin minte cum îmi dădea mama în gât cu albastru de metilen când eram mic…

Pe de altă parte, și asta mi se pare strigător la cer, deși INSP a anulat certificatele produselor lider de piață, eu pot să cumpăr acum din farmacie albastru de metilen fără nicio prescripție, la liber, sub o multitudine de forme (inclusiv ca substanța pură). În plus, alte 40 de suplimente care conțin albastrul de metilen, produse de alte companii, sunt bine-mersi, nu sunt afectate în niciun fel de nicio măsură dispusă de nicio autoritate.”

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Articol susținut de STOICA & ASOCIAȚII