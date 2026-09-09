STOICA & ASOCIAȚII susține Conferința Națională de Drept Civil „Valeriu Stoica”, ediția 2026

Facultatea de Drept a Universității din București, Editura Universul Juridic, alături de Revista Română de Drept Privat (RRDP), Revista Română de Jurisprudență (RRDJ), cu sprijinul STOICA & ASOCIAȚII, organizează Conferința Națională de Drept Civil „Valeriu Stoica”, în perioada 24-25 septembrie 2026. Evenimentul va avea loc la Facultatea de Drept a Universității din București, în sala „Constantin Stoicescu”, și va reuni reputați profesori, cercetători și practicieni ai dreptului.

Tema ediției din acest an – „Exercitarea drepturilor subiective civile și a drepturilor procesuale. Abuzul de drept în Codul civil și în Codul de procedură civilă” – propune o analiză a uneia dintre zonele în care delimitarea dintre exercitarea legitimă a unui drept și folosirea sa abuzivă ridică probleme deosebit de complexe, atât în dreptul substanțial, cât și în cel procesual.

Pe parcursul celor două zile, speakerii invitați vor aborda fundamentele și limitele exercitării drepturilor subiective și procesuale, criteriile de identificare a abuzului de drept, sancțiunile pe care acesta le atrage, precum și soluțiile dezvoltate de doctrină și practica instanțelor.

În prima zi a conferinței, în cadrul celui de-al patrulea panel, programat între orele 15:45 și 17:30, Prof. univ. dr. emerit Valeriu Stoica (Founding Partner STOICA & ASOCIAȚII) va susține intervenția cu tema „Dreptul la rezoluțiunea unilaterală și dreptul la denunțarea unilaterală, din perspectiva abuzului de drept în materie contractuală„.

„Abuzul de drept este una dintre acele teme fundamentale care ne obligă să revenim asupra raportului dintre libertatea titularului unui drept și limitele exercitării acestuia. Este o problematică deopotrivă teoretică și profund practică, prezentă atât în raporturile de drept substanțial, cât și în procesul civil. Conferința oferă prilejul unei analize aprofundate a acestor probleme, prin dialogul dintre doctrină și jurisprudență și prin contribuția unor profesori, magistrați și practicieni de prim rang. Valoarea unui asemenea eveniment stă tocmai în diversitatea perspectivelor și în posibilitatea de a confrunta construcțiile teoretice cu problemele concrete pe care aplicarea dreptului le ridică în fiecare zi”, a declarat prof. univ. dr. emerit Valeriu Stoica, Founding Partner STOICA & ASOCIAȚII.

Detalii privind programul, speakerii și înscrierea la conferință sunt disponibile pe pagina evenimentului.

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Articol susținut de STOICA & ASOCIAȚII