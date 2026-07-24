Strânsul curelei dă rezultate: Deficitul bugetar scade la 2% din PIB la jumătatea anului

Diferența dintre cât a strâns statul la buget și cât a cheltuit (adică deficitul bugetar) a scăzut la 2%, potrivit datelor transmise vineri de Finanțe.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că acest rezultat este important pentru cum va fi evaluată România de agențiile de rating Fitch și Moody’s, care decid dacă țara noastră merită în continuare calificativul de „investiție sigură”. El a avertizat însă că nu e momentul de relaxare: menținerea acestui calificativ depinde de continuarea planului, de finalizarea proiectelor din PNRR și de stabilitatea politică.

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De unde a venit banul

Statul a încasat, în total, 342,5 miliarde lei- cu 10,3% mai mult decât anul trecut. Cele mai importante creșteri:

TVA: 74,1 miliarde lei încasați, cu 25% mai mult, mai ales pentru că s-au schimbat cotele de TVA anul acesta.

Contribuții sociale (pensii, sănătate etc.): aproape 111 miliarde lei, cu 7% mai mult.

Impozit pe salarii și venituri: aproape 34 de miliarde lei, cu 11% mai mult- și pe fondul eliminării unor scutiri fiscale pentru angajații din construcții, agricultură, industria alimentară și IT.

Impozit pe profit: aproape 19 miliarde lei, cu 10% mai mult.

Bani de la UE- peste 30 de miliarde lei, cu aproape 21% mai mult.

Statul a și restituit mai mulți bani firmelor: rambursările de TVA au ajuns la 18 miliarde lei (față de 16,4 miliarde anul trecut), ceea ce înseamnă lichiditate în plus pentru companii.

Singura scădere notabilă a fost la veniturile nefiscale (amenzi, taxe diverse, ajutoare de stat recuperate)- minus 16%, dar mai ales pentru că anul trecut fusese o încasare excepțională, nu pentru că acum ar merge mai prost, spun oficialitățile.

Pe ce s-au dus banii

Cheltuielile totale au fost de 383,5 miliarde lei, aproape la fel ca anul trecut (+0,8%). Însă, raportat la mărimea economiei, cheltuielile au scăzut de la 19,85% la 18,66% din PIB- statul cheltuiește, practic, mai eficient față de cât produce țara.

Ce s-a redus:

Salariile bugetarilor: 82,1 miliarde lei, cu 3,3 miliarde mai puțin, din cauza limitării sporurilor.

Asistența socială (pensii, ajutoare): 126 miliarde lei, ușor mai puțin.

Ce a crescut:

Dobânzile la datoria publică: 29,4 miliarde lei, cu peste 4 miliarde mai mult- statul plătește tot mai mult doar pentru dobânzi la banii împrumutați.

Bunuri și servicii (inclusiv sănătate): 49,4 miliarde lei, cu 8,6% mai mult.

Investițiile: aproape 60 de miliarde lei, cu 9,5 miliarde mai mult decât anul trecut. Important: aproape trei sferturi din acești bani vin din fonduri europene, nu din buzunarul statului român.

Concluzia simplă

România încasează mai mult (mai ales din TVA și contribuții), cheltuie ceva mai eficient în raport cu economia, iar investițiile cresc- dar tot mai mult pe bani europeni. În același timp, dobânzile la datoria publică cresc constant, ceea ce arată că împrumuturile din trecut costă tot mai mult.