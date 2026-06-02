Studiu Deloitte: piața globală a asigurărilor intră într-o fază de expansiune accelerată. Creștere estimată cu 150% a primelor brute subscrise până în 2035

Piața globală a asigurărilor intră într-o etapă de expansiune rapidă, cu primele brute subscrise estimate să avanseze cu 150% până în 2035, pe fondul unei cereri tot mai mari de protecție, al expansiunii pe piețele insuficient acoperite și al transformării digitale a industriei, potrivit studiului Deloitte „The future of insurance 2035. Anticipating change, building resilience, and securing long-term relevance”.

Pe segmentul asigurărilor viață și sănătate (Life & Health), piața este estimată să crească cu aproximativ 3% pe an până în 2035, când ar putea ajunge la 4.800 de miliarde de dolari, după ce în 2024 a înregistrat cel mai puternic avans din ultimul deceniu (creștere cu 5% a primelor brute subscrise), determinat în principal de produsele cu componentă de economisire. În același timp, asigurările de sănătate sunt așteptate să crească mai rapid decât cele de viață, pe fondul majorării costurilor medicale și al presiunii crescânde asupra sistemelor publice de sănătate.

Pe segmentul asigurărilor generale (Property & Casualty), piața și-a dublat dimensiunea în ultimele două decenii, ajungând la 2.400 de miliarde de dolari la finalul anului trecut, și este așteptată să se dubleze din nou până în 2040. Cererea va fi alimentată din două direcții majore – creșterea din zona asigurărilor de bunuri, în contextul riscurilor tot mai mari generate de catastrofe naturale, și amplificarea riscurilor comerciale complexe, de la amenințările cibernetice până la perturbările lanțurilor de aprovizionare și provocările de mediu.

Creșterea pieței globale a asigurărilor va fi susținută, dar neomogenă, cu o stabilizare a ritmului în economiile avansate și o accelerare în piețele emergente, impulsionată de extinderea clasei de mijloc, de adopția rapidă a tehnologiei digitale și de reforma sistemelor de protecție socială.

„Avansul rapid al pieței asigurărilor la nivel global reflectă o schimbare structurală a profilului de risc și a cererii pentru soluții de protecție. Pe măsură ce riscurile devin mai diverse și mai complexe, se modifică și așteptările clienților, atât în ceea ce privește acoperirea, cât și modul de accesare a produselor. În acest context, companiile care investesc din timp în digitalizare, își adaptează modelele de distribuție și dezvoltă produse relevante vor avea o poziție mai bună pentru a valorifica oportunitățile de creștere din următorul deceniu. Inclusiv modernizarea proceselor de raportare financiară, în contextul noilor cerințe de reglementare, care devin tot mai stricte, pot fi gestionate mai eficient cu ajutorul tehnologiei și al analizei avansate a datelor, generând în același timp o transparență și o calitate mai ridicată a informațiilor”, a declarat Claudiu Ghiurluc, Partener, Audit și Servicii Conexe, Deloitte România.

Îmbătrânirea populației este una dintre tendințele care vor transforma piața globală a asigurărilor. Potrivit studiului, până în 2030, una din șase persoane din lume va avea peste 60 de ani, ceea ce va genera o cerere crescândă de produse de protecție și servicii medicale, în special pentru persoanele cu afecțiuni cronice.

O altă tendință identificată de studiu este adâncirea decalajelor de protecție, în contextul extinderii clasei de mijloc globale de la aproximativ două miliarde la 3,5 miliarde de persoane până în 2030, majoritar în Asia. Astfel, asigurătorii se vor confrunta cu presiunea de a deservi comunități cu risc ridicat, expuse frecvent la catastrofe naturale și insuficient asigurate, care sunt afectate și de inegalitățile în distribuția veniturilor, de accesul limitat la servicii financiare și de nivelul redus de protecție adecvată.

Schimbarea stilului de viață va influența, de asemenea, evoluțiile pieței asigurărilor. Generațiile tinere reconsideră proprietatea asupra activelor (în Canada, spre exemplu, ponderea tinerilor cu vârste între 18 și 34 de ani care dețin o locuință a scăzut de la 47% în 2021 la 26% în 2024), iar consumatorii vor produse flexibile, personalizate, nu standardizate.

Totodată, regândirea mobilității va schimba industria asigurărilor. Pe măsură ce piața de car-sharing crește și proprietatea privată a autovehiculelor devine mai puțin atractivă în mediul urban, asigurătorii vor trebui să își redefinească modelele de evaluare a riscurilor, adaptându-se la serviciile de mobilitate la cerere ca alternativă la deținerea unei mașini personale.

Extinderea utilizării inteligenței artificiale (AI) și a tehnologiei este o altă tendință identificată de studiu. Piața globală a dispozitivelor wearable este estimată să depășească 100 de miliarde de dolari până în 2029, iar Internet of Things (IoT), senzorii și fluxurile continue de date, combinate cu AI, vor transforma modul în care asigurătorii evaluează riscul.

Într-un context tot mai influențat de crize geopolitice frecvente, tensiuni macroeconomice și perturbări majore, precum disfuncționalități în lanțurile de aprovizionare sau atacuri cibernetice, instabilitatea globală devine normă, iar capacitatea de adaptare și reziliența se conturează ca avantaje competitive esențiale pentru asigurători.

De asemenea, schimbările climatice reprezintă un factor de presiune pe termen lung. Dacă estimările actuale de încălzire se mențin, impactul economic al schimbărilor climatice este estimat să atingă 7-10% din PIB-ul global până în 2050. Creșterea frecvenței evenimentelor extreme va determina companiile să accelereze inovația în materie de sustenabilitate, atât pentru a respecta cerințele de reglementare, cât și pentru a răspunde așteptărilor tot mai ridicate ale consumatorilor.

Studiul mai arată că, în contextul în care aproximativ 48% din populația globală nu beneficiază de forme de bază de protecție socială, sectorul public și cel privat vor colabora pentru de a reduce decalajele existente în domenii precum sănătatea, serviciile sociale sau reziliența la fenomene meteo extreme, în special pentru comunitățile vulnerabile.

„În România, evoluția globală scoate în evidență potențialul de dezvoltare a industriei asigurărilor. Nivelul redus de penetrare a asigurărilor indică o acoperire insuficientă a riscurilor, în timp ce cererea pentru produse de protecție – inclusiv în zone precum sănătate, agricultură sau riscuri cibernetice – rămâne sub-exploatată. În paralel, digitalizarea accelerează schimbarea comportamentului consumatorilor și reduce barierele de acces. Asigurătorii care vor reuși să simplifice oferta și să o adapteze la specificul pieței locale pot susține o creștere mai rapidă și mai sustenabilă a pieței în perioada următoare”, a declarat Ana Șerban, Director Soluții de Actuariat și de Asigurare, Deloitte România.

Studiul analizează potențiala evoluție a pieței globale de asigurări în perioada 2024–2035, acoperind segmentele de viață și sănătate, precum și asigurările generale, și oferă o perspectivă amplă asupra principalelor schimbări care vor transforma industria de profil. Analiza se bazează pe date de piață, proiecții macroeconomice și opiniile unor lideri globali în managementul riscului.

