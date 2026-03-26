Studiu Deloitte: prețul, calitatea și performanța, principalele criterii în alegerea mașinii. Motoarele electrice revin în preferințele consumatorilor, după doi ani de regres

Prețul este principalul factor care determină alegerea viitoarei mașini pentru consumatorii din Germania (54%) și Japonia (52%), calitatea este prioritară pentru cei din Marea Britania (60%), Asia de Sud-Est (59%), SUA și India (58%), iar performanța autovehiculului, pentru cei din China (40%) și Coreea (54%), potrivit Deloitte 2026 Global Automotive Consumer Study. Pe de altă parte, participanții la studiu sunt dispuși să plătească suplimentar pentru dotări care sporesc siguranța, cum ar fi asistența de urgență în caz de accident – peste 70% dintre consumatorii din India, China și Coreea – sau sisteme antifurt – 83% dintre consumatorii din Asia de Sud-Est, circa două treimi dintre britanici și americani și mai mult de jumătate dintre germani.

Referitor la motorizarea preferată, anul acesta se remarcă o revenire ușoară a interesului pentru mașinile electrice, după regresul înregistrat în ultimii doi ani, în contextul dezbaterilor privind eficiența politicilor de mediu asupra economiei globale. Cu toate acestea, motoarele alimentate cu combustibili clasici continuă să domine preferințele consumatorilor din SUA (61%), Asia de Sud-Est (53%), India (50%) și Germania (49%).

Pentru cei care aleg o mașină electrică, costul redus cu alimentarea este principalul argument în Coreea, SUA, Asia de Sud-Est și Marea Britanie, protecția mediului este pusă pe primul loc doar de consumatorii din Germania, în timp ce în India mașina electrică este preferată pentru experiența pe care o oferă, iar în China, pentru viteza de încărcare și autonomie.

În cazul mașinilor pe baterie, consumatorii rămân reticenți în primul rând cu privire la autonomie, la siguranța tehnologiei integrate în baterii, la disponibilitatea infrastructurii publice de încărcare și la timpul de alimentare.

„Revenirea interesului pentru mașinile electrice arată că tranziția către mobilitatea cu emisii zero rămâne o prioritate definitorie a industriei auto, atât la nivel global, cât și în Uniunea Europeană, dar, în contextul provocărilor economice și geo-politice actuale, producătorii pun accentul, printre altele, pe extinderea portofoliilor de vehicule hibride. În UE, spre exemplu, înmatriculările de mașini hibride electrice au reprezentat aproape 35% din piață în 2025 (în creștere cu 6% față de anul anterior), în timp ce cota de piață a autovehiculelor pe benzină și motorină a scăzut la 35,5%, față de 45% în 2024, potrivit Asociației Europene a Producătorilor de Automobile. Cu toate acestea, sectorul auto european rămâne sub presiune în raport cu competitorii din țările asiatice, în mod special, care avansează rapid pe segmentul electricelor, dar și în privința dotărilor cu tehnologii digitale de ultimă generație care transformă mașinile în platforme inteligente, conectate, cu acces la actualizări care le pot spori performanța și după achiziție”, a declarat Bogdan Barbu, Partener Servicii Fiscale și Lider al Serviciilor de Consultanță pentru sectorul Auto, Deloitte România.

Mai mult de jumătate dintre consumatorii din piețele asiatice (cu excepția Japoniei) sunt interesați să utilizeze funcții de personalizare bazate pe inteligența artificială, care ajustează automat setările din interiorul autovehiculului. În schimb, în Germania, 42% dintre consumatori spun că e puțin probabil să utilizeze astfel de funcții.

Autovehiculele dotate cu sisteme informatice care permit actualizări continue, personalizare și autonomie avansată pe toată durata de viață a mașinii (software-defined vehicle) sunt considerate utile, de asemenea, de consumatorii din aceleași economii asiatice, însă sunt catalogate ca fiind mai degrabă inutile în Germania (40%) și Japonia (36%).

În consecință, peste două treimi din consumatorii din țările asiatice sunt dispuși să plătească suplimentar (până la 10% din valoarea autovehiculului) pentru funcția de actualizare la distanță (over-the-air), în timp ce aproximativ 40% dintre germani, britanici și americani nu sunt de acord să plătească în plus în acest scop, considerând că funcția ar trebui să facă parte din dotările de bază.

Totodată, mai mult de jumătate dintre consumatori spun că ar păstra autovehiculul o perioadă mai lungă de timp (cu doi până la cinci ani) dacă ar primi actualizări over-the-air regulate, care adaugă funcții noi, îmbunătățesc siguranța sau performanța mașinii.

Pe de altă parte, consumatorii rămân îngrijorați cu privire la confidențialitatea și gestionarea adecvată a datelor utilizate în vehiculele conectate, inclusiv informații din dispozitivele sincronizate (contactele din telefon, mesaje, date de conectare etc.), camere de luat vederi sau în legătură cu locația mașinii.

La realizarea studiului Deloitte 2026 Global Automotive Consumer Study au participat aproximativ 28.500 de consumatori din 27 de țări, dintre care nouă state europene – Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania și Turcia.

