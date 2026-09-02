Studiu Deloitte: riscurile geopolitice și presiunea asupra marjelor schimbă prioritățile companiilor europene. Peste 40% au fost afectate de creșterea costurilor cu energia

Directorii financiari (CFO) din Europa sunt mai pesimiști decât în orice moment din ultimii patru ani, pe fondul amplificării incertitudinilor geopolitice și economice, al presiunii asupra marjelor și al creșterii costurilor cu energia, potrivit studiului Deloitte European CFO Survey Spring 2026, realizat în 12 țări europene. Perspectivele privind veniturile rămân relativ solide, peste jumătate dintre directorii financiari estimând o creștere a veniturilor, însă presiunea asupra costurilor și impredictibilitatea schimbă strategiile de business ale companiilor europene.

Aproape jumătate dintre directorii financiari europeni (48%) declară că sunt mai puțin optimiști în privința perspectivelor financiare ale propriilor companii decât cu trei luni înainte, comparativ cu doar 25% în toamna anului 2025. Acesta este cel mai ridicat nivel de pesimism înregistrat de studiu de la criza energetică și perturbările lanțurilor de aprovizionare generate de războiul din Ucraina în 2022.

Riscul geopolitic reprezintă principala preocupare pentru directorii financiari, depășind riscurile asociate evoluției economice. Principalele trei preocupări legate de riscul geopolitic sunt șocurile pe piața energiei, escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu și perturbările în aprovizionarea cu materiale critice. Potrivit studiului, în ultimii doi ani, 42% dintre companiile europene au raportat că majorarea costurilor cu energia a afectat negativ profitabilitatea și deciziile de investiții. În plus, 48% dintre respondenți se așteaptă ca tensiunile din Orientul Mijlociu să aibă efecte negative asupra marjelor și investițiilor în următoarele 12 luni.

Companiile europene reușesc să își crească vânzările, însă întâmpină dificultăți în transformarea acestei creșteri a cifrei de afaceri într-o îmbunătățire corespunzătoare a profitabilității, arată studiul. Peste jumătate dintre directorii financiari estimează că veniturile vor crește în următorul an, însă 36% se așteaptă la o diminuare a marjelor de profit, în timp ce doar 35% prevăd o îmbunătățire. Chiar și în rândul companiilor care anticipează creșterea veniturilor, 42% se așteaptă ca marjele să rămână constante sau să scadă.

În acest context, companiile europene adoptă o abordare prudentă în privința investițiilor și asumării riscurilor, analiza de scenarii și evaluarea impactului diferitelor riscuri reprezentând cele mai utilizate instrumente de gestionare a incertitudinii (aplicate de 51% dintre companii). În paralel, controlul costurilor a devenit pentru prima dată una dintre primele trei priorități strategice în toate țările incluse în studiu.

Totuși, directorii financiari nu renunță la obiectivele de creștere, ci își adaptează strategiile de dezvoltare, arată studiul. Așteptările privind creșterea organică au scăzut la 45%, cel mai redus nivel înregistrat în afara perioadei pandemice și semnificativ sub nivelul de 83% consemnat în primăvara anului 2024. În schimb, interesul pentru extinderea pe piețele existente a crescut la 45%, cel mai ridicat nivel din primăvara anului 2022 încoace, ceea ce arată că organizațiile preferă să își consolideze poziția pe piețele pe care activează deja, în loc să intre pe piețe noi.

„Rezultatele studiului arată că directorii financiari europeni nu reacționează la incertitudinile actuale prin blocarea investițiilor sau amânarea deciziilor strategice, ci printr-o abordare mai prudentă și mai selectivă. În prezent, accentul este pus pe protejarea marjelor, reducerea expunerii la risc și consolidarea rezilienței organizaționale. În același timp, companiile performante privesc dincolo de măsurile tactice de reducere a costurilor și investesc în transformarea modelelor operaționale, automatizare și lanțuri de aprovizionare mai robuste. Această combinație între disciplină financiară și investiții orientate spre productivitate poate crea premisele unei profitabilități sustenabile și ale unei creșteri accelerate atunci când contextul economic va deveni mai clar”, a declarat Zeno Căprariu, Partener Audit, Deloitte România, coordonatorul CFO Program în România.

Perspectivele privind ocuparea forței de muncă reflectă aceeași tendință de prudență – peste 40% dintre directorii financiari anticipează că efectivele vor rămâne stabile. Potrivit studiului, organizațiile pun un accent tot mai mare pe productivitate și eficiență operațională, în detrimentul extinderii accelerate a forței de muncă.

Potrivit studiului, companiile europene urmăresc trei direcții strategice principale: construirea unor modele operaționale mai reziliente prin automatizare și transformare digitală, concentrarea pe oportunitățile de creștere din piețele în care sunt deja prezente și investițiile selective în tehnologii și capabilități care pot susține profitabilitatea pe termen mediu și lung.

Studiul Deloitte European CFO Survey Spring 2026 a fost realizat în perioada martie – aprilie 2026, pe baza răspunsurilor a peste 1.100 de directori financiari din Austria, Danemarca, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit.

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Articol susținut de Deloitte România