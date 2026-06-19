SUA, îngrijorate că chinezii au obținut o mașină de litografie cu ultraviolete extreme

Xi Jinping, în timpul unei vizite de lucru din 2023, la un centru de tehnologie și cercetare, FOTO: Xie Huanchi / Xinhua News / Profimedia

Howard Lutnick, secretarul american al comerțului, a transmis companiei olandeze ASML că Washingtonul este îngrijorat de posibilitatea ca una dintre cele mai importante mașini ale sale pentru fabricarea cipurilor să fi ajuns în China cu încălcarea restricțiilor la export impuse sub conducerea SUA, relatează agenția Bloomberg, preluată de Reuters.

Potrivit surselor Bloomberg, Lutnick și-a exprimat aceste preocupări față de conducerea de rang înalt a companiei olandeze în cadrul unei serii de întâlniri, referindu-se la mașinile de litografie cu ultraviolete extreme (EUV) ale ASML.

ASML, companie cu sediul în Olanda, produce mașinile care fac posibile inclusiv cipurile pentru inteligența artificială. Compania olandeză fabrică practic singurele echipamente din lume capabile să imprime modelele microscopice pe plăcile de siliciu care definesc cei mai avansați semiconductori.

Acest monopol de care depind producători de cipuri din întreaga lume a făcut ca ASML să fie considerată o companie de importanță capitală pentru economia mondială. „Boom”-ul tehnologiei AI a transformat-o de asemenea în cea mai valoroasă companie din Europa, ea fiind evaluată la peste 743 de miliarde de dolari.

Mașinile EUV au aproximativ dimensiunea unui autobuz școlar, necesită luni întregi pentru a fi asamblate și costă între 200 de milioane și peste 400 de milioane de dolari fiecare, în funcție de generație.

ASML neagă ferm că una dintre mașinile sale EUV a ajuns în China

„ASML nu a livrat niciodată o mașină EUV în China și nici nu a expediat în China vreo componentă, vreun modul sau echipament proiectat special pentru a fi utilizat într-o mașină EUV”, a declarat ASML într-un comunicat transmis Reuters prin email.

Comentarii asemănătoare au fost făcute de Christophe Fouquet, CEO-ul companiei olandeze, chiar luna trecută.

„Pentru a face inginerie inversă asupra unui sistem, mai întâi trebuie să ai acel sistem. Iar în China nu există nicio mașină EUV – nu am livrat niciodată astfel de echipamente acolo. Știm unde se află toate echipamentele pe care le-am livrat. Sunt fie în uz la clienți, iar pe acelea le monitorizăm, fie au fost demontate și au revenit la noi”, a declarat Fouquet într-un interviu mai amplu acordat site-ului TechCrunch.

Christophe Fouquet (stânga), CEO-ul ASML, alături de Roger Dassen, directorul financiar al companiei, la prezentarea din ianuarie 2025 a rezultatelor financiare ale gigantului tech, FOTO: Ron Engelaar / AFP / Profimedia Images

De unde suspiciunea că China a obținut o mașină de litografie cu ultraviolete extreme

Jurnaliștii de la site-ul specializat în tehnologie l-au întrebat despre acest subiect după ce agenția Reuters a transmis în decembrie că oamenii de știință din China au reușit să construiască încă de la începutul anului trecut un prototip al unei mașini EUV. Potrivit reportajului Reuters, mașina a fost construită de o echipă de foști ingineri ai ASML, printr-un proces de inginerie inversă.

Termenul descrie procesul prin care un produs existent este analizat în detaliu pentru a înțelege cum funcționează și cum a fost construit. Pe baza acestor informații, pot fi reproduse anumite tehnologii sau pot fi dezvoltate produse similare.

Reuters a relatat că China a alocat resurse uriașe obținerii unei mașini EUV, comparabile cu cele puse de dispoziție de SUA cercetătorilor din „Proiectul Manhattan”, care a obținut prima bombă atomică din istorie.

Fouquet a insistat însă în comentariile pentru TechCrunch ASML a decis foarte devreme să separe complet personalul care poate avea acces la tehnologia EUV, documentație și instruire, și angajații care nu pot.

„Echipa noastră din China se află de cealaltă parte a acestei delimitări. Faptele indică progrese foarte reduse, dacă nu chiar inexistente. Este greu pentru oameni să accepte acest lucru, pentru că accesul la această tehnologie este atât de important”, a mai spus directorul general al ASML.

SUA vor ca țările europene să își alinieze controalele la export cu cele ale Washingtonului

În aprilie, Washingtonul a propus o lege care le-ar impune aliaților Statelor Unite să își alinieze controalele la export cu cele americane pentru a limita capacitatea Chinei de a produce semiconductori avansați.

Echipamentele fabricate de ASML sunt menționate explicit în proiectul legislativ.

ASML a declarat că a respins acuzațiile privind nerespectarea controalelor la export referitoare la China, adăugând că și-a „adaptat în mod constant activitatea la orice evoluție a regimului de control al exporturilor pentru a respecta orice reguli noi”.