Suedia – România, LIVE de la 21:45. Echipele de start la primul meci oficial al lui Hagi + câți fani români vor fi pe stadion
Suedia și România se întâlnesc astăzi, de la ora 21:45, în prima etapă din noua ediție a Ligii Națiunilor.
Pentru selecționerul Gheorghe Hagi va fi prima partidă oficială pe banca României, după preluarea mandatului în luna aprilie a acestui an.
Echipa de start a României: Radu – Coubiș, Drăgușin, Ghiță – Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu – I. Hagi – Munteanu, Man
Rezerve: Hindrich, Cojocaru – Borza, Olaru, Stanciu, Mihăilă, Burcă, Screciu, Tănase, Ilie, Dragomir, Eissat
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