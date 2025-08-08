Summer Well Festival – Trei zile de realitate suspendată între viziune curatorială și energie colectivă  

Zeci de mii de oameni, un line-up impresionant și un teritoriu creativ transformat într-un playground urban în care muzica, moda și arta au dictat ritmul. Domeniul Știrbey este, din nou, scena unei experiențe colective care rămâne cu tine. Pe Main Stage, Ari Abdul și Isabel LaRosa au setat tonul cu performance-uri care au pus emoția în prim-plan, Seafret a apăsat pedala sensibilității, iar Snow Patrol a ridicat totul la nivelul unei trăiri comune.

La Sunset Stage, Cojo și Soft Play au alternat între vibe-ul playful și grunge-ul pur, în timp ce The Hellp a electrizat scena Electro Punk Club-ul, redefinind underground-ul în cheie contemporană. Pentru Electro Punk, atmosfera Summer Well a fost complet redefinită de intervențiile scenografice semnate Space Objekt — un mix de brutalism poetic, texturi senzoriale și scenografie imersivă care a transformat spațiul într-un playground pentru imaginație. De la art interventions la o selecție curatorială de food & chill zones care ar putea sta pe Pinterest-ul oricărui tastemaker, fiecare colț al festivalului a fost gândit să extindă percepția, nu doar experiența.

Iar asta a fost doar prima zi. Pregătește-te pentru un weekend de realitate alternativă – construit, remixat și trăit intens de zeci de mii de oameni.

Despre Summer Well:

Mai mult decat un festival de muzica, Summer Well este o intreaga experienta ce va avea loc in al doile weekend din august 2026, intr-o locatie unica, ce ne este casa inca de la prima editie – Domeniul Stirbey din Buftea. In 2025, Summer Well va sarbatori 15 ani de la infiintare. Pe langa cele 3 scene, festivalul va avea instalatii de arta, zone de mancare si bautura, de relaxare si alte activitati.

