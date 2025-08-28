Sunt circa 155.000 de contracte de drepturi de autor în România, spune Ministerul Muncii. Care sunt cele mai întâlnite venituri

Datele ministerului Muncii arată că în România erau în vigoare la începutul acestui an circa 155.000 de contracte de drepturi de autor și convenții civile, deși ANAF a transmis anterior HotNews că au declarat venituri din drepturi de proprietate intelectuală în anul 2024 doar 95.178 de persoane fizice.

Oficialii ministerului Muncii spun că 83% din contractele pe drepturi de autor sunt în limita a 1-3700 de lei (circa 120.000, din care 53.000 sunt femei)

Dacă eliminăm acest interval de venit pentru a nu distorsiona graficul care arată distribuția contractelor de drepturi de autor, situația arată așa:

Facilitățile pe drepturi de autor sunt importante. În cazul în care persoana respectivă are și venituri salariale (carte de muncă în altă firmă) sau pensii, firma care plătește drepturi de autor are un cost total de 5.319 lei la 5.000 de lei net pentru creator, față de 8.740 lei cât are costuri de companie pentru un angajat pe carte de muncă.

Cine intră la drepturile de autor

Muzică, film și audiovizual (compunere, interpretare, scenaristică, regie, producție audio/video).

Publicații și jurnalism (scriitori, autori de manuale, jurnaliști, traducători, redactori).

Artele vizuale și design (artiști plastici, arhitecți, designeri grafici și industriali, fotografi, ilustratori).

Software, IT și jocuri video (programe de calculator originale, aplicații, jocuri digitale).