SuperLiga: Andrei Nicolescu a numit „cel mai inspirat transfer” făcut de Dinamo

  • Maria Ionescu
Alexandru Marian Musi în meciul de fotbal dintre FCSB și Dinamo Bucuresti, din cadrul Superligii, desfășurat pe Arena Națională din București, pe 23 februarie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a numit „cel mai inspirat transfer” pe care l-au făcut „câinii” de când lucrează la clubul din Ştefan cel Mare, relatează Orange Sport.

Invitat la „Întrebaţi şi voi”, rubrică specială de pe canalul de YouTube Orange Sport, Andrei Nicolescu s-a referit la Alexandru Musi (21 de ani), un tânăr de perspectivă pe care l-a luat de la FCSB, în tranzacţia pentru transferul lui Dennis Politic la campioana României.

Nicolescu a spus că aducerea lui Musi a fost un transfer inspirat, având în vedere vârsta, calităţile şi potenţialul lui Musi. Nefiind pe placul patronului Gigi Becali, FCSB a scăpat uşor de Musi, fotbalist care în mod normal ar fi trebuit să coste o sumă importantă.

Oficialul lui Dinamo a spus că Musi era pe lista clubului şi dacă nu intra în tranzacţia cu Politic, iar „câinii” au încercat chiar să înainteze o ofertă concretă.

Alexandru Musi a stâns 17 meciuri, cinci goluri şi trei pase decisive în acest sezon la Dinamo, în 17 meciuri.

