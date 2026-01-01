SuperLiga: Andrei Nicolescu a numit „cel mai inspirat transfer” făcut de Dinamo

Alexandru Marian Musi în meciul de fotbal dintre FCSB și Dinamo Bucuresti, din cadrul Superligii, desfășurat pe Arena Națională din București, pe 23 februarie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a numit „cel mai inspirat transfer” pe care l-au făcut „câinii” de când lucrează la clubul din Ştefan cel Mare, relatează Orange Sport.

Invitat la „Întrebaţi şi voi”, rubrică specială de pe canalul de YouTube Orange Sport, Andrei Nicolescu s-a referit la Alexandru Musi (21 de ani), un tânăr de perspectivă pe care l-a luat de la FCSB, în tranzacţia pentru transferul lui Dennis Politic la campioana României.

Nicolescu a spus că aducerea lui Musi a fost un transfer inspirat, având în vedere vârsta, calităţile şi potenţialul lui Musi. Nefiind pe placul patronului Gigi Becali, FCSB a scăpat uşor de Musi, fotbalist care în mod normal ar fi trebuit să coste o sumă importantă.

Oficialul lui Dinamo a spus că Musi era pe lista clubului şi dacă nu intra în tranzacţia cu Politic, iar „câinii” au încercat chiar să înainteze o ofertă concretă.

Alexandru Musi a stâns 17 meciuri, cinci goluri şi trei pase decisive în acest sezon la Dinamo, în 17 meciuri.