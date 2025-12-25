SuperLiga. Andrei Nicolescu spune care este „cel mai puternic adversar în play-off” pentru Dinamo

Preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a afirmat că o consideră pe campioana României, FCSB, cea mai puternică adversară din play-off, potrivit OrangeSport. În acest moment, FCSB nu este pe loc de play-off, fiind pe 9 în clasamentul la zi.

„Pentru noi, pentru Dinamo, va fi probabil cel mai puternic adversar în play-off. Aşa o văd. Datorită faptului că ei vin după două titluri câştigate, au mentalitatea asta.

Ca exemplu, noi am fost la mâna noastră să terminăm anul ăsta pe primul loc, dar experienţa jucătorilor pe care îi avem noi acum în lot abia acum se configurează, creşte. Probabil că nu au ştiut să gestioneze asta de maniera în care să nu aibă surprize. Şi am avut surprize.

Pe când aici, eu nu cred că dacă FCSB ajunge într-o situaţie să câştige un meci ca să vină pe primul loc, nu ştiu ei să-şi ia toate măsurile să înţeleagă lucrul ăsta.

Noi construim încă. Eu cred că maturitatea jucătorilor de acolo o face pe FCSB cel mai puternic adversar din play-off”, a declarat Nicolescu, potrivit Prima Sport.

Dinamo se află în prezent pe locul 4, la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.