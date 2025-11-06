SuperLiga: Apelul lui Bergodi către jucători înaintea meciului cu echipa care le-a încurcat pe FCSB și Craiova

Universitatea Cluj deschide etapa a 16-a din SuperLiga, vineri, de la ora 18, în compania ultimei clasate. În ciuda situației din clasament, Metaloglobus a surprins recent, reușind să o învingă pe FCSB (2-1) și apoi să o încurce și pe Universitatea Craiova (0-0).

Antrenorul lui U, Cristiano Bergodi, crede că meciul cu Metaloglobus „nu va fi ușor deloc”.

„Îl cunosc bine pe Mihai Teja, cu care am lucrat, trebuie să pregătim bine meciul, nu va fi ușor deloc. Am analizat bine ceea ce poate Metaloglobus, are mulți jucători periculoși când au mingea, pleacă bine pe tranziția pozitivă, supraaglomerează zonele… Meci greu, sunt foarte, foarte, foarte importante aceste 3 puncte. De moral”, a declarat antrenorul italian în conferința de presă premergătoare partidei, citat de GSP.

Bergodi și-a îndemnat jucătorii „să se mobilizeze”.

„Jucătorii noștri trebuie să se mobilizeze, altfel nu… Nu va fi bine. Să avem grijă chiar dacă întâlnim echipa de pe ultimul loc. Băieții nu trebuie să subestimeze pe nimeni, altfel fotbalul te pedepsește. Ar fi foarte, foarte importante pentru noi cele 3 puncte”, a mai declarat Cristiano Bergodi.