SuperLiga: Atacantul lui FCSB a dezvăluit viciul care i-a dăunat cel mai mult. „Poate eram mai sus acum”

Denis Alibec, care a revenit în această vară la FCSB, a declarat într-un interviu pentru Golazo.ro că pasiunea pentru jocurile pe calculator a fost probabil viciul care i-a afectat cel mai mult cariera de fotbalist.

Atacantul susține că „mereu” a fost „vânat de presă”.

„Mai ales cu multe minciuni, să spun așa. Episodul EURO 2016, când s-a spus că am fumat în vestiar, dar nu este adevărat. (…) Subiectul cu kilogramele, iar, care nu a fost mereu adevărat. Cu alcoolul … eu nu beau alcool! Cu ieșitul în cluburi, la fel, eu nu prea ies, ies foarte rar. Mi s-a creat așa, o imagine care nu este deloc adevărată”, a declarat Alibec.

Întrebat care crede că a fost cel mai mare viciu al său și cel care i-a dăunat cel mai mult, fotbalistul a răspuns: „Probabil jucatul pe calculator. Asta cred. Poate eram mai sus acum, dacă nu mă jucam. Dar acolo îmi găseam eu liniștea, să zic așa”.

„Când veneam de la antrenament sau de la meci sau când aveam o problemă, mă jucam puțin și uitam de toate problemele. Mă mai joc și acum, dar mai puțin (râde)”, a mai spus Alibec.