SuperLiga: Avertisment pentru jucătorii lui FCSB din partea conducerii. „Vor juca în echipa a doua, cu Recolta Gheorghe Doja, cu Agricola Borcea”

FCSB se pregătește pentru derby-ul cu Dinamo, programat să se desfășoare sâmbătă seară pe Arena Națională, iar președintele Consiliului de Administrație de la club i-a avertizat pe o parte dintre jucătorii din lot că riscă să fie îndepărtați de la prima echipă dacă vor avea în continuare prestații sub așteptări.

„Roș-albaștrii” au suferit o înfrângere categorică la UTA Arad, miercuri seară, scor 3-0, în Cupa României.

Mihai Stoica a transmis un mesaj tranșant pentru jucători înaintea meciului cu Dinamo, care o prinde pe FCSB într-o luptă strânsă pentru intrarea în zona de play-off din SuperLiga.

„Noi am văzut aici pe cine ne putem baza și pe cine nu. Un fotbalist profesionist care își dorește să rămână în continuare la FCSB, să lupte pentru titularizare, să facă parte din lot, trebuie să se prezinte la cel mai înalt nivel al său indiferent de competiție, de oponent și de componența primului 11.

Chiar dacă nu o să nominalizez, aseară au fost unii care au arătat că nu prea își doresc să rămână în lotul nostru. Unii nu vor rămâne, iar alții vor rămâne până la sfârșitul contractului, dacă se vor prezenta așa, și vor juca în echipa a doua, cu Recolta Gheorghe Doja, cu Agricola Borcea”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de Golazo.ro.

El i-a lăudat pe Chiricheș și Dăncuș.

„Nu e normal ca un jucător care nu a mai jucat de 12 jocuri, revenit după o accidentare, să se prezinte impecabil din toate punctele de vedere, așa cum a făcut-o Chiricheș. Lângă el să evolueze un copil de 16 ani care a fost cel mai bun jucător al nostru cât l-a ținut motorul, Dăncuș, n-a pierdut niciun duel, iar alții să facă figurație, să nu țină o minge la picior sau să piardă aproape toate baloanele pe care le-au jucat”, a mai declarat Mihai Stoica.