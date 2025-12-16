SuperLiga: Care au fost vedetele fiecărui meci din etapa a 20-a
Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător.
Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a 20-a, potrivit lpf.ro:
CFR 1907 Cluj – FK Csikszereda 3 – 1, Andrei Cordea (CFR)
FC Argeș Pitești – FC Botoșani 0 – 0, Andrei Tofan (FC Argeș)
FC Rapid – SC Oțelul Galați 0 – 2, Denis Bordun (Oțelul)
FC Petrolul Ploiești – FC Universitatea Cluj 0 – 1, Omar El Sawy (Universitatea Cluj)
Dinamo – FC Metaloglobus 4 – 0, Cătălin Cîrjan (Dinamo – FOTO)
FC Hermannstadt – Universitatea Craiova 0 – 2, Assad Al-Hamlawi (Universitatea)
FCV Farul Constanța – UTA Arad 1 – 1, Ionuț Vînă (Farul)
AFC Unirea Slobozia – FCSB 0 – 2, Mihai Lixandru (FCSB)
