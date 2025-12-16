SuperLiga: Care au fost vedetele fiecărui meci din etapa a 20-a

Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător.

Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a 20-a, potrivit lpf.ro:

CFR 1907 Cluj – FK Csikszereda 3 – 1, Andrei Cordea (CFR)

FC Argeș Pitești – FC Botoșani 0 – 0, Andrei Tofan (FC Argeș)

FC Rapid – SC Oțelul Galați 0 – 2, Denis Bordun (Oțelul)

FC Petrolul Ploiești – FC Universitatea Cluj 0 – 1, Omar El Sawy (Universitatea Cluj)

Dinamo – FC Metaloglobus 4 – 0, Cătălin Cîrjan (Dinamo – FOTO)

FC Hermannstadt – Universitatea Craiova 0 – 2, Assad Al-Hamlawi (Universitatea)

FCV Farul Constanța – UTA Arad 1 – 1, Ionuț Vînă (Farul)

AFC Unirea Slobozia – FCSB 0 – 2, Mihai Lixandru (FCSB)