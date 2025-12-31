SuperLiga: Cât va lua CFR Cluj pe Louis Munteanu dacă va pleca în MLS

Telenovela transferului lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj din SuperLiga este pe cale de a se încheia, potrivit Prima Sport.

Jucătorul a fost la un pas să plece de la echipă la finalul sezonului trecut. După ce a ieşit golgheterul Superligii, cu 23 de goluri marcate, pe numele său au sosit primele oferte, refuzate, însă, de patronul echipei.

Neluţu Varga spera să obţină în jurul său aproape 18 milioane de euro, astfel că Munteanu a rămas la Cluj. Jumătatea de an din acest sezon nu a fost de bun augur pentru jucător: în campionat a marcat de numai două ori şi a fost în centrul mai multor momente tensionate, precum atunci când a fugit de la echipă, când şi-a criticat colegii în spaţiul public sau când, la un meci de mini-fotbal, a purtat tricoul celor de la FCSB.

Se pare, însă, că jucătorul nu va mai rămâne sub comanda lui Daniel Pancu şi după această perioadă de mercato. Printre echipele interesate de serviciile sale se numără şi DC United, grupare care evoluează în MLS, prima ligă din Statele Unite ale Americii.

Mai exact, jurnalistul Tom Bogert de la The Athletic a transmis că este vorba despre 7 milioane de euro, sumă fixă de transfer, la care se pot adăuga bonusuri de performanţă în valoare de alte 3 milioane de euro.

Dacă mutarea se va concretiza, Louis Munteanu va deveni jucătorul pe care s-au plătit cei mai mulţi bani pentru a ajunge în Major League Soccer. Recordul este deţinut în prezent de Christian Benteke de la Crystal Palace pentru 5,5 milioane de euro, în 2022.