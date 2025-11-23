SuperLiga: Ce a spus Charalambous după ce FCSB s-a încurcat acasă cu Petrolul. „Cred că asta s-a întâmplat”

FCSB a remizat cu scorul de 1-1 în partida cu Petrolul Ploieşti din etapa a 17-a din Superliga. Campioana României a deschis scorul prin tânărul Stoian, dar s-a văzut egalată de o reuşită de la mare distanţă a lui Sălceanu, după o fază la care acelaşi Stoian a greşit în mai multe rânduri. Stoian a cedat posesia în două rânduri în construcţia fazei, iar Sălceanu a profitat de poziţionarea lui Târnovanu, care nu a reuşit să intervină, notează Orange Sport.

Elias Charalambous a tras primele concluzii după remiza cu Petrolul, spunând că „poate am făcut ceva greșit”.

”Ce s-a întâmplat? Mereu vin aici să spun ce simt, adevărul. Aţi văzut jocul, singurul rezultat pe care ni-l doream era victoria. Poate am făcut ceva greşit şi trebuie să plătim pentru asta şi cred că asta s-a întâmplat. Adersarul a şutat de la 30 de metri şi a marcat, noi am ratat.

Mă cunoaşteţi. Nu o să vin aici să caut scuze. E clar, dacă marcam al doilea sau al treilea gol, câştigam. Dacă am acordat şanse adversarului, am remizat. Credeţi că e lipsă de concentrare când adversarul şutează de la 30 de metri? Nu cred asta. Nu e vorba de psihic. Am vorbit cu jucătorii, le-am zis că trebuie să marcăm. Ne-am creat şanse, dar trebuie să fim mai concentraţi.

În multe meciuri nu am reuşit să marcăm al doilea gol şi le-am dat şanse adversarilor. Trebuie să fim mai concentraţi. Cum să nu fiu îngrijorat când nu câştigăm astfel de meciuri? Nu îmi plac discuţiile acestea, că nu avem noroc sau avem.

Cu puţin noroc, astfel de meciuri le câştigi. Trebuie să mergem mai departe, nu avem ce face. Stoian a marcat, a avut câteva şanse, dar acesta este un motiv pentru care nu am câştigat. Ne creăm ocazii şi nu marcăm.”, a spus Elias Charalambous.