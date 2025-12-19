SuperLiga: Cine arbitează meciul din această seară dintre Botoșani și CFR Cluj
Arbitrul Sebastian Colţescu va conduce la centru partida FC Botoşani – CFR Cluj, care se va disputa vineri seară, de la ora 20.00, în etapa a 21-a a Superligii.
Colţescu va fi ajutat la cele două linii de Sebastian Eugen Gheorghe şi Mircea Mihail Grigoriu, potrivit News.ro.
În camera VAR se vor afla Ionuţ Coza şi Radu Adrian Ghinguleac.
Arbitru de rezervă va fi Gabriel Mihuleac, iar observator Liviu Ciubotariu.
