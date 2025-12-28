SuperLiga: Cine sunt golgeterii celor 21 de etape disputate în 2025

Noul sezon al Superligii a început la 11 iulie, cu meciul Metaloglobus – U Cluj 1-4. Ultimul meci din 2025 s-a jucat pe 22 decembrie, Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0, scrie News.ro.

În cele 21 de etape disputate până acum din Superligă, s-au disputat 168 de meciuri, în care au fost utilizaţi 506 jucători. S-au înregistrat 116 victorii şi 52 de meciuri încheiate la egalitate. Cei 506 jucători au marcat 424 goluri marcate, au încasat 635 de cartonaşe galbene şi 35 de cartonaşe roşii.

Primul gol al sezonului: Issouf Macalou (U Cluj)

Primul autogol: Dorin Codrea (U Cluj), pentru Metaloglobus

Primul cartonaş galben: Mouhamadou Drammeh (U Cluj)

Primul cartonaş roşu: Victor Dican (Farul)

La capitolul golgeteri, primul loc într-un clasament al acestora este ocupat de doi jucători, Jovo Lukic (Universitatea Cluj) şi Alex Dobre (Rapid) – ambii cu câte 11 goluri înscrise. Pe poziţia secundă se află Florin Tănase (FCSB) – 10 goluri, urmat de trei jucători cu câte 8 goluri marcate: Valentin Costache (UTA Arad), Sebastian Mailat (FC Botoşani) şi Andrei Cordea (CFR Cluj).

Alin Roman (UTA Arad) este jucătorul care a oferit cele mai multe pase decisive, 8. El a marcat şi cinci goluri pentru gruparea arădeană.

Cumulând numărul golurilor înscrise şi cel al paselor decisive oferite, primul loc într-un astfel de clasament este ocupat de Florin Tănase (FCSB), cu 10 goluri şi cinci pase decisive.



Golgeterii fiecărei echipe din Superligă, în ordinea clasamentului la zi

Universitatea Craiova: Ştefan Baiaram – 6 goluri;

Rapid Bucureşti: Alex Dobre – 11;

FC Botoşani: Sebastian Mailat – 8;

Dinamo Bucureşti: Mamoudou Karamoko – 5;

FC Argeş: Ricardo Matos – 7;

Oţelul Galaţi: Paulinho – 7;

Universitatea Cluj: Jovo Lukic – 11;

UTA Arad: Valentin Costache – 8;

FCSB: Florin Tănase – 10;

Farul Constanţa: Alexandru Işfan – 6;

CFR Cluj: Andrei Cordea – 8;

Unirea Slobozia: Christ Afalna – 4;

Petrolul Ploieşti: Gheorghe Grozav – 4;

FK Csikszereda: Marton Eppel – 5;

FC Hermannstadt: Sergiu Buş – 3;

Metaloglobus Bucureşti: Yassine Zakir – 5.

Lista marcatorilor cuprinde 174 de nume.

Cei mai puţini marcatori îi au Metaloglobus – 6, Unirea Slobozia şi UTA Arad – câte 9.

Cei mai mulţi marcatori îi au Universitatea Craiova – 16, urmată de Dinamo – 13.

Cinci jucători au reuşit să înscrie câte trei goluri într-un singur meci:

Patrick (Oţelul) în Oţelul Galaţi – CFR Cluj 4-1;

Jovo Lukic (U Cluj) în U Cluj – FC Hermannstadt 3-0;

Danny Armstrong (Dinamo) în Dinamo – FCSB 4-3;

Florin Tănase (FCSB) în Dinamo – FCSB 4-3;

Andrei Cordea (CFR Cluj) în CFR Cluj – FK Csikszereda 3-1.

Florin Tănase (FCSB) a transformat 8 din cele 9 lovituri de pedeapsă executate. Valentin Costache (UTA) a reuşit să înscrie 4 penalti-uri din 4 executate, iar Ionuţ Larie (Farul) a transformat 4 din 5.

Cei mai mulți fotbaliști utilzați

Ca număr de jucători utilizaţi pe parcursul celor 21 de etape scurse până acum, CFR Cluj este de departe pe primul loc, cu 36 de fotbalişti care au jucat cel puţin într-un meci de campionat.

Cei mai puţini au fost utilizaţi de către Dinamo Bucureşti – 25.

Cei mai mulţi străini au fost folosiţi de CFR Cluj – 21, iar cei mai puţini de către Farul Constanţa – doar 8.

CFR Cluj a folosit 36 de jucători, dintre care 21 străini;

Csikszereda: 31 de jucători, dintre care 17 străini;

Dinamo: 25 de jucători, 11 străini;

FC Argeş: 28 de jucători, 13 străini;

FC Botoşani: 28 de jucători, 15 străini;

FCSB: 29 de jucători, 9 străini;

Farul Constanţa: 28 de jucători, 8 străini;

FC Hermannstadt: 26 de jucători, 10 străini;

Metaloglobus Bucureşti: 28 de jucători, 13 străini;

Oţelul Galaţi: 27 de jucători, 13 străini;

Petrolul Ploieşti: 30 de jucători, 14 străini;

Rapid Bucureşti: 28 de jucători, 13 străini;

Universitatea Cluj: 28 de jucători, 12 străini;

UTA Arad: 28 de jucători, 12 străini;

Unirea Slobozia: 28 de jucători, 9 străini;

Universitatea Craiova: 33 de jucători, 13 străini.

Disciplina a fost un capitol la care jucătorii din Superligă nu au excelat.

Cele mai multe cartonaşe galbene au fost primite de FC Argeş şi Metaloglobus Bucureşti – câte 52; în timp ce echipa cu cele mai puţine cartonaşe galbene a fost FC Hermannstadt – cu 32.

Statistica disciplinei:

CFR Cluj: 35 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

Csikszereda: 35 cartonaşe galbene / 3 cartonaşe roşii

Dinamo: 36 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

FC Argeş: 52 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

FC Botoşani: 47 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

FCSB: 47 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

Farul Constanţa: 40 cartonaşe galbene / 3 cartonaşe roşii

FC Hermannstadt: 32 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

Metaloglobus Bucureşti: 52 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

Oţelul Galaţi: 35 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

Petrolul Ploieşti: 41 cartonaşe galbene / 1 cartonaş roşu

Rapid Bucureşti: 39 cartonaşe galbene / 1 cartonaş roşu

Universitatea Cluj: 39 cartonaşe galbene / 3 cartonaşe roşii

UTA Arad: 39 cartonaşe galbene / 3 cartonaşe roşii

Unirea Slobozia: 43 cartonaşe galbene / 2 cartonaşe roşii

Universitatea Craiova: 40 cartonaşe galbene / 3 cartonaşe roşii.