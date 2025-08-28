SuperLiga: Cristi Balaj anunță că doi jucători vor pleca de la CFR Cluj

Cristian Balaj, președintele clubului CFR Cluj, a anunțat că gruparea ardeleană se va despărți în curând de jucătorii Drilon Islami (25 de ani) şi Kenneth Omeruo (31 de ani).

Ajunși în această vară în Gruia, Islami și Omeruo nu au apucat să debuteze la CFR.

Drilon Islami și Kenneth Omeruo vor pleca de la CFR Cluj

„În zona de mijloc, Islami, fostul căpitan de la Priștina. Avem soluții pentru el. Sunt două echipe care îl doresc. Suntem nemulțumiți de încă un component al lotului nostru. N-aș vrea să pronunț numele pentru că ar îngreuna negocierile pentru a încheia contractul.

Kenneth este un jucător excelent. E căpitanul de echipă al Nigeriei. I-am făcut un contract, din punct de vedere valoric, foarte mic comparativ cu cel pe care l-ar fi primit dacă era sănătos și dacă ar fi evoluat în teren. Din păcate, încă nu a reușit să se recupereze. Muncește incredibil de mult. Stă câte ore în sala de forță. Nu este la nivelul pe care îl așteptam încă. Înțelegerea a fost cât se poate de corectă. E ușor să încheiem contractul cu el. Avem această posibilitate. El nu a vrut să ne păcălească. În cazul în care nu joacă, avem posibilitatea să încheiem socotelile.

Pe lângă el, mai este un jucător. Și suporterii au fost nemulțumiți. Nu dau nume. Dacă găsești greu jucători, înseamnă că ceilalți care au venit sunt buni. N-aș vrea să apară nume. Eu nu am confirmat numele. Nici n-ar fi corect să lansăm nume atâta timp cât nu am discutat. Cu Islami am încercat să găsim soluții. L-am invitat pentru a rezilia. Nu aș vrea să facem speculații, dar celelalte transferuri făcute au adus un plus de valoare lotului”, a declarat Balaj, potrivit fanatik.ro.