SuperLiga. Dinamo este interesată de aducerea unui atacant român din Spania

Dinamo este pe urmele lui Daniel Paraschiv, atacantul român de 26 de ani al celor de la Real Oviedo, împrumutat în acest sezon la Cultural Leonesa, potrivit GSP.

Cu doar 29 de minute jucate în luna decembrie pentru Cultural Leonesa, împrumutul lui Paraschiv înapoi în La Liga2 nu a fost de bun augur pentru atacant.

Contractul lui Paraschiv cu Leonesa este valabil până la finalul acestui sezon și include o opțiune de cumpărare care, potrivit presei din Spania, nu va fi activată.

Daniel Paraschiv și-a făcut junioratul la FC Brașov, apoi a evoluat în eșaloanele inferioare pentru Luceafărul Oradea și Viitorul Târgu Jiu, fiind înregimentat la CFR Cluj în 2021, neapucând însă să debuteze pentru feroviari, fiind împrumutat la Voluntari și Hermannstadt, echipă ce l-a și păstrat definitiv.

Asta până în 2024, după 25 goluri în 77 de partide, când a fost transferat de Real Oviedo pentru 700.000 de euro.