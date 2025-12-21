SuperLiga: Dorinel Munteanu, primul punct ca antrenor la FC Hermannstadt. Remiza cu Petrolul a fost obținută pe final

FC Hermannstadt și Petrolul Ploiești au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat duminică, la Sibiu, în etapa cu numărul 21 din SuperLiga.

FC Hermannstadt – Petrolul Ploiești 1-1

Oaspeții au deschis scorul în minutul 24: Căbuz a respins greșit, în față, la un șut din afara careului al lui Grozav, iar Jyry a urmărit și a înscris.

Gruparea sibiană a egalat în minutul 90, când Stancu a centrat din corner, iar Stoica a egalat cu o lovitură de cap.

Dorinel Munteanu a obținut primul punct ca antrenor al echipei FC Hermannstadt, care a acumulat 13 puncte și rămâne penultima în clasament. De cealaltă parte, Petrolul ocupă locul 13, cu 20 de puncte.

Au evoluat echipele: