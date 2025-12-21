SuperLiga: Dorinel Munteanu, primul punct ca antrenor la FC Hermannstadt. Remiza cu Petrolul a fost obținută pe final
FC Hermannstadt și Petrolul Ploiești au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat duminică, la Sibiu, în etapa cu numărul 21 din SuperLiga.
FC Hermannstadt – Petrolul Ploiești 1-1
Oaspeții au deschis scorul în minutul 24: Căbuz a respins greșit, în față, la un șut din afara careului al lui Grozav, iar Jyry a urmărit și a înscris.
Gruparea sibiană a egalat în minutul 90, când Stancu a centrat din corner, iar Stoica a egalat cu o lovitură de cap.
Dorinel Munteanu a obținut primul punct ca antrenor al echipei FC Hermannstadt, care a acumulat 13 puncte și rămâne penultima în clasament. De cealaltă parte, Petrolul ocupă locul 13, cu 20 de puncte.
Au evoluat echipele:
- Hermannstadt: Căbuz – Căpuşă (Antei 46), Karo, I. Stoica, K. Ciubotaru – Dr. Albu, Issah (Branco 69), Jair (L. Stancu 46) – A. Chiţu, S. Buş, Oroian (Vuc 82). Antrenor: Dorinel Munteanu
- Petrolul: Krell – Ricardinho, p. Papp, Guilherme Soares, Sălceanu – M. Dulca, Dongmo, Jyry – V. Gheorghe (Hanca 76), Chică-Roşă, Grozav (Boţogan 60). Antrenor: Eugen Neagoe.
