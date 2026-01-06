SuperLiga: Echipa aflată pe loc de play-off și-a vândut golgheterul în liga secundă a Poloniei

Clubul Oțelul Galați a anunțat, marți că atacantul portughez Paulinho a fost transferat definitiv la Wieczysta Krakow, grupare din liga secundă a Poloniei.

Paulinho, transferat de Oțelul Galați la Wieczysta Krakow

„Paulo Rafael Pereira Araújo, cunoscut sub numele de Paulinho, venit la Oțelul în vara anului 2025, s-a impus repede în echipa roș-alb-albastră, marcând chiar la debut, în deplasarea de la Farul Constanța, scor 3-2.

În vârstă de 26 de ani, vârful portughez a fost distribuit în 22 de partide oficiale în tricoul Oțelului, 20 în Superliga și 2 în Cupa României. Pentru clubul nostru, el a marcat 7 goluri și a oferit 1 assist.

Clubul nostru îi mulțumește lui Paulinho pentru perioada petrecută în roș-alb-albastru, pentru efortul depus și pentru contribuția avută și îi urează mult succes în continuare în cariera sportivă. Obrigado!”, se arată în comunicatul celor de la Oțelul.

Gălățenii au precizat că „tranzacția dintre cele două cluburi este una de natură financiară, iar detaliile acordului rămân confidențiale, conform înțelegerii dintre SC Oțelul Galați și Wieczysta Kraków”, însă fanatik.ro susține că mutarea s-a realizat pentru 200.000 de euro.

Oțelul Galați ocupă locul 6 în SuperLiga (ultima care asigură prezența în play-off la finalul sezonului regular), cu 33 de puncte după 21 de etape, în timp ce Wieczysta Krakow se află pe aceeași poziție în liga a doua din Polonia (care duce la barajul pentru promovarea în prima ligă), cu 30 de puncte după 19 runde.