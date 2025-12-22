SuperLiga: Elias Charalambous – Am câștigat cu Rapid trei puncte foarte importante în lupta pentru campionat

Antrenorul Elias Charalambous, în timpul meciului de fotbal dintre FCSB și Rapid București, desfășurat pe Arena Națională din București, pe 16 martie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, duminică, la finalul partidei cu Rapid, câștigată cu scorul de 2-1, că victoria este foarte importantă în economia luptei pentru câștigarea campionatului, scrie Agerpres.

„Este o victorie foarte importantă în această seară. Sunt trei puncte importante în lupta pentru acest campionat. Era foarte important pentru noi să câștigăm. Am dominat meciul, mai ales în prima repriză. Cred că puteam să mai înscriem, față de acel gol, am fost agresivi, apoi în repriza a doua am început bine cu acea ocazie a lui Bîrligea. Am arătat atitudinea de care aveam nevoie, am reușit să înscriem un al doilea gol, dar a trebuit să suferim până la final. Trebuie să îi felicit pe băieți și pe suporteri. Cred că rezultatul este corect”, a declarat Charalambous la televiziunile deținătoare de drepturi.

„Ca să câștigi un astfel de meci, trebuie să fie un efort de echipă. Am reușit să luăm trei puncte. Acum este timpul pentru odihnă, să ne bucurăm de Crăciun. Dacă vom fi sănătoși, restul va veni. Avem un drum lung în fața noastră și trebuie să continuăm să muncim. Am sentimentul că jucăm din ce în ce mai bine. Vom încerca tot ce putem să câștigăm titlul, pas cu pas, meci cu meci”, a mai spus antrenorul cipriot.

FCSB a învins-o pe Rapid București cu scorul de 2-1 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-un derby care a contat pentru etapa a 21-a a Superligii de fotbal.

Campioana a deschis scorul prin Darius Olaru (24), cu un șut la colțul lung, după o combinație cu Daniel Bîrligea. Florin Tănase (75 – penalty) a marcat al doilea gol al gazdelor, după un henț comis de Denis Ciobotariu.

Golul echipei Rapid a fost reușit de Alexandru Dobre (86 – penalty), după ce Danijel Graovac l-a faultat în careu pe Claudiu Petrila. A fost primul penalty primit de Rapid în acest campionat.

FCSB a ajuns la opt meciuri consecutive fără înfrângere, cinci victorii și trei egaluri.

Rapid are o singură victorie în cinci etape, un egal și trei eșecuri.

În tur, scorul a fost egal, 2-2.