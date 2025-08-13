SuperLiga: FC Botoşani a transferat un român cu prezenţe în naţionalele U17 şi U20 ale Canadei

FC Botoşani a anunţat, miercuri, că a semnat cu jucătorul Andrei Dan Dumitru, scrie News.ro.

Născut pe 28.10.2006, la Toronto, în Canada, mijlocaşul central de 1.85 m a semnat un contract cu „roş-alb-albaştri” pe o perioadă de trei ani.

Dumitru a venit la FC Botoşani prin transfer de la formaţia FC Toronto II.

Anterior experienţei pe care a avut-o la FC Toronto II, noul mijlocaş central al FC Botoşani a jucat tot în Canada pentru TFC Academy.

Noul jucător al „roş-alb-albaştrilor” are prezenţe în naţionalele U17 şi U20 ale Canadei.