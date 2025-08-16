SuperLiga: Fotbalistul care impresionează la FC Argeș a fost aproape de Dinamo: „A fost un semn de întrebare”

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a dezvăluit că l-a monitorizat în această vară pe Caio Ferreira (24 de an), fotbalist care a semnat cu FC Argeș.

Ajuns gratis la formația piteșteană, brazilianul a livrat deja trei pase decisive în cinci meciuri din Liga 1.

Caio Ferreira putea ajunge la Dinamo

„Pe Caio îl știam și noi, dar a fost un semn de întrebare la ce sezoane anterioare făcuse el. Avea doar un sezon constant, înainte era prin ligile de amatori. Din acest punct de vedere nu a fost urmărit mai atent.

Evident, există un mic regret. La constanța lui au fost semne de întrebare. Încercăm să mai aducem jucători care să se potrivească sistemului, bugetului, felului în care vede domnul Kopic fotbalul. Mai vrem să aducem 2-3 jucători”, a spus Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

De-a lungul carierei, Caio a mai trecut pe la Rio Branco, Inter Bebedouro, Artsul, Duque de Caxias, Cameta (toate din Brazilia) și FC Bălți (Repubica Moldova).