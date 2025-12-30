SuperLiga: Hermannstadt și-a luat un fundaș central bulgar care a jucat patru meciuri pentru FCSB

Bozhidar Chorbadzhiyski, un fundaş central bulgar în vârstă de 30 de ani, a semnat cu FC Hermannstadt.

El a fost format la ŢSKA Sofia, în Bulgaria, echipă pentru care a evoluat timp de 5 sezoane.

Pe CV-ul său se mai regăsesc echipe ca Stal Mielec şi Widzew Lodz din Polonia, Diosgyor din Ungaria şi FCSB din ţara noastră, unde a bifat doar patru meciuri.

În prima parte a a acestui sezon, Bozhidar Chorbadzhiyski a bifat 8 meciuri pentru Botev Vratsa în ţara natală.

Noul fundaş FCH este cotat la suma de 350.000 euro pe site-urile de specialitate şi are în palmares 11 selecţii pentru reprezentativa Bulgariei, o Cupă a Bulgariei cu ŢSKA Sofia şi o Cupă a României cu FCSB.

Bozhidar Chorbadzhiyski a semnat un contract cu FCH valabil pentru un sezon şi jumătate.