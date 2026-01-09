SuperLiga: În încercarea de a evita retrogradarea, FK Csikszereda anunță al cincilea transfer în doar patru zile

Fundașul Răzvan Trif (29 de ani) este noul jucător al FK Csikszereda, a anunțat clubul din Miercurea Ciuc.

Echipa antrenată de Robert Ilyeș se află pe locul 14 în SuperLiga, cu 16 puncte după 21 de etape, iar în primul meci oficial din 2026 va primi vizita celor de la FC Botoșani, pe 18 ianuarie, de la ora 15:30.

Răzvan Trif a semnat cu FK Csikszereda

„Bine ai venit, Răzvan Trif! Un fundaș în vârstă de 29 de ani, născut la Jidvei, s-a alăturat lotului nostru de Superligă aflat în cantonamentul din Turcia. Jucător de picior stâng, Răzvan Trif a evoluat de-a lungul carierei în principal pe postul de fundaș stânga, dar poate fi utilizat și ca fundaș central.

Sosește la FK Csíkszereda din postura de fotbalist liber de contract, ultima sa echipă fiind Oțelul Galați, de care s-a despărțit în vară. Anterior a mai evoluat la UTA, Universitatea Cluj sau CS Mioveni, însă cele mai multe apariții le-a bifat în tricoul echipei care l-a format, Gaz Metan Mediaș. Are în palmares peste 100 de meciuri în prima ligă și mai mult de 6.500 de minute jucate”, se arată în comunicatul ciucanilor.

În zilele precedente, echipa aflată la primul sezon în SuperLiga i-a prezentat și pe Arian Kabashi (29 de ani, fundaș central), Gustavo dos Santos Cabral (24 de ani, mijlocaș ofensiv/de bandă), Wilhelm Loeper (27 de ani, mijlocaș/extremă dreapta) și Mariano Bettini (29 de ani, fundaș dreapta).