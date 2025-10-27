SuperLiga: Leo Grozavu, anunț surprinzător după victoria care menține FC Botoșani pe prima poziție: „Ăsta e obiectivul, nu are rost să vorbim de altceva”

Antrenorul Leo Grozavu a anunțat că obiectivul celor de la FC Botoșani în acest sezon este salvarea de la retrogradare, deși echipa se află pe prima poziție în SuperLiga, după 2-0 cu FC Hermannstadt în etapa a 14-a.

FC Botoșani a acumulat 31 de puncte și e la 12 lungimi distanță de Farul Constanța, echipa aflată pe locul 7, primul din play-out. După victoria obținută luni în fața echipei lui Marius Măldărășanu, Grozavu l-a lăudat pe portarul grec Giannis Anestis, care a reușit mai multe intervenții.

Leo Grozavu: „Obiectivul final pentru FC Botoșani este salvarea de la retrogradare”

„Poate am avut frica asta de a câștiga și ne-am văzut câștigători, ne-am pierdut puțin luciditatea. Una peste alta, nu cred că am avut foarte multe… sigur, avem un portar care atunci când toată lumea cedează, el de asta e acolo. A scos iar două mingi pe care scria gol. E un portar care ne dă încredere și ne bucurăm că face parte din echipa noastră.

Nu se contabilizează etapele intermediare, premii nu primim. Cu cât câștigăm mai multe jocuri, cu atât ne apropiem de obiectivul final: salvarea de la retrogradare. Ăsta e obiectivul și nu are rost să mai vorbim de altceva. Băieții trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Avem jucători de calitate, de aceea suntem și în această poziție.

Trebuie să fim foarte atenți, pentru că mai sunt etape de disputat până în iarnă, iar apoi o să fie etape care se vor juca cu cuțitul pe masă”, a spus Leo Grozavu, potrivit digisport.ro.

FC Botoșani va juca în etapa a 15-a, ultima din turul sezonului regular, pe terenul echipei Petrolul Ploiești. Meciul este programat luni, 3 noiembrie, de la ora 20:30.