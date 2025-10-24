SuperLiga: LPF a anunțat programul etapei a 16-a
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat vineri pe site-ul propriu programul etapei cu numărul 16 din SuperLiga. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.
Vineri, 7 noiembrie
Ora 20.30 FC Rapid – FC Argeș
Sâmbătă, 8 noiembrie
Ora 15.00 Universitatea Cluj – Metaloglobus București
Ora 17.30 Unirea Slobozia – CFR 1907 Cluj
Ora 20.30 Dinamo București – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Duminică, 9 noiembrie
Ora 15.00 Petrolul Ploiești – Oțelul Galați
Ora 17.30 Universitatea Craiova – UTA Arad
Ora 20.30 FC Hermannstadt – FCSB
Luni, 10 noiembrie
Ora 20.30 Farul Constanța – FC Botoșani
