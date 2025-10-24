Sari direct la conținut
SuperLiga: LPF a anunțat programul etapei a 16-a
Arbitrul Viorel Flueran, la meciul dintre FC Hermannstadt și Rapid Bucuresti, în semifinala Cupei României, pe Stadionul Municipal din Sibiu, pe 23 aprilie 2025. FOTO: Flaviu Buboi/NurPhoto/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat vineri pe site-ul propriu programul etapei cu numărul 16 din SuperLiga. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.

Vineri, 7 noiembrie

Ora 20.30 FC Rapid – FC Argeș  

Sâmbătă, 8 noiembrie

Ora 15.00 Universitatea Cluj – Metaloglobus București

Ora 17.30 Unirea Slobozia – CFR 1907 Cluj

Ora 20.30 Dinamo București – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Duminică, 9 noiembrie

Ora 15.00  Petrolul Ploiești – Oțelul Galați

Ora 17.30 Universitatea Craiova – UTA Arad

Ora 20.30 FC Hermannstadt – FCSB

Luni, 10 noiembrie

Ora 20.30 Farul Constanța – FC Botoșani

