SuperLiga: Mirel Rădoi, criticat de un fost coechipier de la națională: „Ăia de la Craiova, săracii, stăteau într-un stres continuu”

Fostul atacant Ciprian Marica a comentat plecarea antrenorului Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova.

Acționarul celor de la Farul Constanța susține că despărțirea dintre cele două părți era inevitabilă, având în vedere atmosfera tensionată din ultima perioadă. Marica i-a dat și un sfat fostului său coechipier de la echipa națională.

„Vreau să mă abţin, nu de alta, dar… bine că în sfârşit s-a terminat cumva! Că săracii ăia de la Craiova stăteau într-un stres etapă de la etapă, sincer! Discuţiile şi faptul că a mai spus de nu ştiu câte ori că vrea să plece, că pleacă, îi ţineau pe cei de acolo într-o alertă continuă şi căutau soluţii şi se tot rugau de el.

Rădoi, care e un tip foarte… dar mai nou aşa, îl cunosc pe Rădoi, că am stat atât timp la echipa naţională. Poziţia asta de antrenor l-a făcut să fie foarte sensibil, foarte dur. Foarte… Cel mai indicat pentru mine, dacă ar fi să îi spun ceva lui Rădoi, bă, ar trebui să-ţi cumperi clubul tău! Trebuie să ai echipa ta, să faci ce vrei tu. Că altfel ajungi în situaţii din astea permanent.

El a mai avut o tentativă să cumpere o echipă. Chiar el a şi declarat că vrea să cumpere, să asocieze o treabă. E cel mai indicat, că el nu este deloc maleabil, vrea să controleze tot şi lucrul ăsta se poate întâmpla doar dacă e echipa ta. Altfel, nu ai cum să faci de unul singur tot ce vrei tu”, a declarat Marica, la sport.ro.

Plecarea lui Mirel Rădoi survine după ce echipa a obținut joi prima victorie în Conference League, 1-0 cu Rapid Viena în deplasare, dar a pierdut duminică, în Bănie, cu UTA Arad (1-2), în Superligă.

Rădoi a preluat echipa pe 28 ianuarie, după un prim mandat la Universitatea între 9 august și 8 decembrie 2022. Universitatea a încheiat sezonul trecut pe locul al treilea, iar Rădoi a reușit să califice Știința în premieră în faza principală a unei competiții europene în noul format.

Universitatea ocupă locul al patrulea după 16 etape, cu 29 de puncte, fiind la șase lungimi de liderul FC Rapid București.