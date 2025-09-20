SuperLiga: Oțelul Galați primește liderul Universitatea Craiova

Oțelul Galați – Universitatea Craiova se joacă sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 21:00, în etapa 10 a Superligii. Meciul va fi transmis în direct de posturile PRIMA Sport și DIGI Sport.

Întâlnirea de sâmbătă pune față în față o echipă de pe primul loc, Universitatea Craiova, care are un start de sezon excelent, cu șapte victorii și două egaluri, și o echipă care a înregistrat pe teren propriu două succese, două remize și o înfrângere în actuala stagiune, Oțelul Galați, potrivit LPF.

De la revenirea fotbalului craiovean în prima ligă în 2014, cele două echipe s-au întâlnit de șase ori în competiția internă: oltenii au obținut patru victorii, iar două partide s-au încheiat la egalitate.

Cea mai recentă dispută din SuperLigă a avut loc pe 14 februarie 2025, când Universitatea Craiova a învins Oțelul cu scorul de 2-1 (goluri Ștefan Baiaram, Denil Maldonado, respectiv Ahmed Bani).

Antrenorul gălățenilor, Laszlo Balint, are o legătură cu echipa oaspete, el pregătind gruparea craioveană la începutul sezonului 2022-2023. Palmaresul său ca adversar al Universității Craiova cuprinde o victorie, o remiză și patru înfrângeri în șase meciuri disputate în toate competițiile.