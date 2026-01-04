SuperLiga: Petrolul vrea să ia doi jucători de la Rapid

Ploieştenii încearcă să îşi întărească lotul în această iarnă pentru a scăpa de emoţiile retrogradării, scrie Prima Sport.

Gruparea antrenată de Eugen Neagoe vrea să transfere doi jucători de la Rapid. După ce giuleştenii şi-au manifestat interesul către Robert Sălceanu, şi conducerea Petrolului vrea să transfere din curtea rivalei.

Potrivit celor de la iamsport, ploieştenii au pus ochii pe Cristi Ignat şi Rareş Pop, doi dintre jucătorii tineri din lotul vişiniiilor dar care au primit puţine minute în acest sezon de la Costel Gâlcă.

Conform sursei, s-a vorbit doar despre un împrumut până la vară, nu despre un transfer definitiv. Informaţia a fost confirmată şi de Cristian Fogarassy, vicepreşedintele Petrolului.

„Da, da. Sunt discuţii să sperăm că ajungem la o înţelegere cât mai repede ca să poată să vină şi ei la pregătire dacă ajungem la un punct comun cu Rapid. S-a vorbit doar despre împrumut, fără opţiunea unui transfer definitiv”, a spus oficialul clubului.