SuperLiga: Președintele lui Dinamo a vorbit despre ofertele primite pentru Alexandru Musi și Nikita Stoinov

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că gruparea bucureșteană nu dorește să renunțe în această iarnă la Alexandru Musi și Nikita Stoinov, fotbaliști pentru care ar fi primit mai multe oferte.

Impresarul Ioan Becali a dezvăluit că oferte de două milioane de euro ar fi fost înaintate către clubul alb-roșu, însă președintele „câinilor” exclude o despărțire de fotbalist în această iarnă.

Andrei Nicolescu: „Nu se pune problema ca Musi să plece”

„Nu am intrat în detalii, mi-a sugerat și mi-a spus, la un moment dat, că ar exista (oferte pentru Musi). Dar nu am intrat în detalii pentru că dânsul știe de la început viziunea noastră despre cum să crească Musi.

Eu cred că Musi este acum într-un moment foarte bun și foarte prielnic pentru a se definitiva ca jucător. Îi trebuie aici să aibă consistență și mi se pare că el e total focusat pe lucrul ăsta. Cred că nici măcar el nu se gândește la așa ceva pentru că s-a integrat și se simte foarte bine.

Da, nu se pune problema (n.r. ca Musi să plece în această iarnă). Cred că și el își dorește să realizeze cu Dinamo ceva major înainte de a se gândi la vreun eventual transfer”, a spus Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Musi a ajuns la Dinamo în această vară, chiar de la rivala FCSB, și a impresionat, cu 5 goluri și 3 pase decisive bifate în 17 partide.

Nicolescu, despre Nikita Stoinov: „Cred că trebuie să rămână”

Oficialul lui Dinamo a vorbit și despre fundașul central Nikita Stoinov, transferat de la Maccabi Netanya pentru 450.000 de euro. Israelianul are contract până în vara anului 2029, iar Nicolescu spune că nu ia în calcul ca acesta să părăsească prea curând clubul.

„Deja impresarii au venit din nou să discutăm, sunt niște discuții dar, mă rog, cred că el trebuie să rămână și să crească. Deja sunt oferte pentru el.

Sută la sută (n.r. Dinamo nu vrea să-l cedeze pe Stoinov). Contractul e pe patru ani. Nu suntem disperați să vindem nimic, chiar dacă e al treilea an în care suntem în deficit operational și clubul ar avea nevoie de resurse suplimentare”, a declarat președintele lui Dinamo,

Dinamo se află pe locul 3 în SuperLiga, cu 35 de puncte după 19 etape. Pentru „câini” urmează meciul cu Metaloglobus, programat duminică, de la ora 17:45.