SuperLiga: Programul etapei a 11-a. Când se dispută meciul Universitatea Craiova – Dinamo

Dinamo Bucuresti Foto: Alin Marinescu / Profimedia

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat programul etapei a 11-a din Superliga. Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport, potrivit News.ro.

Programul etapei a 11-a din Superliga:

Vineri, 26 septembrie

  • Ora 18.00 FC Hermanstadt – FC Argeş
  • Ora 21.00 Universitatea Craiova – Dinamo Bucureşti

Sâmbătă, 27 septembrie

  • Ora 15.00 UTA Arad – FK Csiksereda Miercurea Ciuc
  • Ora 20.30 Petrolul Ploieşti – FC Rapid

Duminică, 28 septembrie

  • Ora 17.30 Farul Constanţa – Unirea Slobozia
  • Ora 20.30 FCSB – Oţelul Galaţi 

Luni, 29 septembrie 

  • Ora 18.00 Metaloglobus Bucureşti – FC Botoşani
  • Ora 21.00 Universitatea Cluj – CFR Cluj 

