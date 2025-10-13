SuperLiga: Programul etapei a 14-a. Când joacă lidera clasamentului
LPF a anunţat, luni, programul etapei a XIV-a a Superligii. Meciul FC Botoșani – FC Hermannstadt este programat la 27 octombrie.
Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.
Meciurile din etapa a 14-a a SuperLigii:
Vineri, 24 octombrie
Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Petrolul Ploiești
Ora 20.30 FC Argeș – Dinamo București
Sâmbătă, 25 octombrie
Ora 16.00 Oțelul Galați – Universitatea Cluj
Ora 21.00 CFR 1907 Cluj – Farul Constanța
Duminică, 26 octombrie
Ora 14.00 Metaloglobus București – Universitatea Craiova
Ora 20.30 FCSB – UTA Arad
Luni, 27 octombrie
Ora 18.00 FC Botoșani – FC Hermannstadt
Ora 20.30 FC Rapid – Unirea Slobozia
INTERVIURILE HotNews.ro