SuperLiga: Programul etapei a 14-a. Când joacă lidera clasamentului

HotNews.ro
SuperLiga: Programul etapei a 14-a. Când joacă lidera clasamentului
Bucuria fotbaliștilor de la FC Botoșani dupa un gol marcat în meciul de fotbal cu Metaloglobus București, desfășurat la Clinceni, pe 29 septembrie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

LPF a anunţat, luni, programul etapei a XIV-a a Superligii. Meciul FC Botoșani – FC Hermannstadt este programat la 27 octombrie.

Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.

Meciurile din etapa a 14-a a SuperLigii:

Vineri, 24 octombrie

Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Petrolul Ploiești

Ora 20.30 FC Argeș – Dinamo București

Sâmbătă, 25 octombrie

Ora 16.00 Oțelul Galați – Universitatea Cluj

Ora 21.00 CFR 1907 Cluj – Farul Constanța

Duminică, 26 octombrie

Ora 14.00 Metaloglobus București – Universitatea Craiova

Ora 20.30 FCSB – UTA Arad

Luni, 27 octombrie

Ora 18.00 FC Botoșani – FC Hermannstadt

Ora 20.30 FC Rapid – Unirea Slobozia

