SuperLiga: Programul etapei a 17-a a fost anunțat de LPF

LPF a anunţat, luni, programul partidelor din etapa a 17-a a Superligii. Confruntările vor avea loc în perioada 21-24 noiembrie, transmite News.ro.

Înainte de această etapă, echipa naţională va disputa ultimele două meciuri din grupele preliminare ale Cupei Mondiale din 2026: în 15 noiembrie în deplasare cu Bosnia şi în 18 noiembrie acasă cu San Marino. Tricolorii ocupă locul 3 în grupa H, cu 10 puncte, în timp ce primele clasate, Austria şi Bosnia, au 15, respectiv 13 puncte. Locul 1 se califică la Cupa Mondială, iar locul doi va evolua în play-off-ul pentru CM.

Programul etapei de după pauza internaţională:

Vineri, 21 noiembrie

Ora 17.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Unirea Slobozia

Ora 20.30 FC Argeş – Universitatea Craiova

Sâmbătă, 22 noiembrie

Ora 15.00 UTA Arad – Universitatea Cluj

Ora 20.30 FCSB – Petrolul Ploieşti

Duminică, 23 noiembrie

Ora 17.30 Oţelul Galaţi – Farul Constanţa

Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FC Rapid

Luni, 24 noiembrie

Ora 17.30 Metaloglobus Bucureşti – FC Hermannstadt

Ora 20.30 FC Botoşani – Dinamo Bucureşti

Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport şi DIGI Sport.