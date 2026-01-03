SuperLiga: Rapid pleacă în cantonament în Antalya

Jucătorii echipei Rapid din SuperLiga pleacă sâmbătă pentru un cantonament care se va încheia de data de 12 ianuarie.

„Gata de cantonament. Plecăm în Turcia după un prim antrenament efectuat la Ștefănești”, a anunțat clubul pe Facebook sâmbătă.

„Kader Keita s-a accidentat în ultima partidă din 2025 și se va recupera la București. Franz Stolz și Antoine Baroan se antrenează separat”, se precizează în postare.

Înainte de plecarea în Turcia, jucătorii au fost la Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert Ștefănești

Meciurile de pregătire din cantonamentul care va avea loc între 3 și 12 ianuarie în Belek (Antalya) – Turcia:

10 ianuarie – meci cu Wisla Plock

11 ianuarie – meci cu CSKA 1948 Sofia

Meciurile vor fi transmise în direct pe YouTube – FC Rapid 1923.