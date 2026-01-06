SuperLiga: Reacție de la vârful FC Argeș după transferul lui Caio Ferreir / „Am făcut profit excelent”

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș a confirmat transferul lui Caio Ferreira la FC Riga pe următorii 3 ani.

Fotbalistul brazilian în vârstă de 25 de ani a plecat de la FC Argeș și este noul fotbalist al letonilor de la FC Riga, unde va avea un salariu de 20.000 de euro. De asemenea, Caio a încasat 50.000 de euro la semnătură, adică aproximativ cât câștiga într-un an la Pitești, potrivit gsp.ro.

Șeful FC Argeș, Dani Coman, spune că a făcut „un profit excelent” prin transferul fotbalistului care a impresionat în România.

„Caio a fost vândut la Riga. A fost cea mai bună ofertă pe care am primit-o. Trebuie să înclinăm balanța financiară a clubului. A luat bani la semnătură cât câștiga într-un an de zile la FC Argeș. Și-a exprimat dorința să plece și era logic să ne gândim și la dorința viitorului. L-am luat gratis și am făcut profit excelent cu el”, a spus Dani Coman.

De asemenea, președintele clubului spune că nu își dorea ca Ferreira să plece, „dar în condițiile astea era imposibil să-l mai ținem”. „Îi mulțumim pentru tot ce-a făcut la Pitești și îi dorim succes”, a mai spus el.

Suma primită de Argeș este în jurul a 700.000 de euro, plus procente dintr-un viitor transfer, mai precizează sursa citată.