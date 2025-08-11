SuperLiga: Remiză între Oțelul Galați și Rapid București. Cum arată clasamentul după 5 etape

Oțelul Galați și Rapid București au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, luni, în etapa a cincea din SuperLiga.

Oțelul Galați – Rapid București 1-1, în ultimul meci din etapa 5

Gazdele au deschis scorul în minutul 33, după o fază la care portarul Stolz a respins inițial, însă Ciobanu a fost atent și a marcat cu un șut la colțul lung.

Dur-Bozoancă a avut o paradă spectaculoasă în minutul 54, când a respins în bara transversală după o execuție în forță a lui Borza de la marginea careului.

Trupa lui Costel Gâlcă a egalat în minutul 60, când Dobre a luat o acțiune pe cont propriu, a pătruns în careu și a marcat cu un șut la care portarul gălățenilor nu a mai reușit să intervină.

În urma acestui rezultat, Oțelul ocupă locul 9, cu 6 puncte, în timp ce Rapid se află pe locul 2, cu 11 puncte.

Au evoluat echipele:

Oțelul : Dur-Bozoancă – Zhelev, Ne Lopes, Zivulic, Kazu – Lameira, Ciobanu (Andrezinho ’68) – Patrick (Trif ’88), Paulinho, Bană. Antrenor : Laszlo Balint

: Dur-Bozoancă – Zhelev, Ne Lopes, Zivulic, Kazu – Lameira, Ciobanu (Andrezinho ’68) – Patrick (Trif ’88), Paulinho, Bană. : Laszlo Balint Rapid: Stolz – Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza (El Sawy ’90+1) – Keita, Hromada (Gojkovic ’39) – Dobre, Christensen (Blazek ’90+1), Micovschi (Hazrollaj ’46) – Baroan. Antrenor: Costel Gâlcă

Superliga, clasamentul după 5 etape