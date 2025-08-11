Sari direct la conținut
SuperLiga: Remiză între Oțelul Galați și Rapid București. Cum arată clasamentul după 5 etape

Alexandru Dobre (FOTO: Facebook @ FC Rapid 1923)

Oțelul Galați și Rapid București au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, luni, în etapa a cincea din SuperLiga.

Oțelul Galați – Rapid București 1-1, în ultimul meci din etapa 5

Gazdele au deschis scorul în minutul 33, după o fază la care portarul Stolz a respins inițial, însă Ciobanu a fost atent și a marcat cu un șut la colțul lung.

Dur-Bozoancă a avut o paradă spectaculoasă în minutul 54, când a respins în bara transversală după o execuție în forță a lui Borza de la marginea careului.

Trupa lui Costel Gâlcă a egalat în minutul 60, când Dobre a luat o acțiune pe cont propriu, a pătruns în careu și a marcat cu un șut la care portarul gălățenilor nu a mai reușit să intervină.

În urma acestui rezultat, Oțelul ocupă locul 9, cu 6 puncte, în timp ce Rapid se află pe locul 2, cu 11 puncte.

Au evoluat echipele:

  • Oțelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Ne Lopes, Zivulic, Kazu – Lameira, Ciobanu (Andrezinho ’68) – Patrick (Trif ’88), Paulinho, Bană. Antrenor: Laszlo Balint
  • Rapid: Stolz – Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza (El Sawy ’90+1) – Keita, Hromada (Gojkovic ’39) – Dobre, Christensen (Blazek ’90+1), Micovschi (Hazrollaj ’46) – Baroan. Antrenor: Costel Gâlcă

Superliga, clasamentul după 5 etape

Loc/EchipăGolaveraj (Meciuri)Puncte
1. Universitatea Craova12-7 (5)13
2. Rapid București8-3 (5)11
3. UTA Arad9-6 (5)11
4. Farul Constanța9-7 (5)10
5. FC Botoșani9-4 (5)8
6. Dinamo București8-7 (5)8
7. Unirea Slobozia8-7 (5)7
8. Universitata Cluj9-7 (5)6
9. Oțelul Galați5-5 (5)6
10. FC Argeș7-9 (5)6
11. Petrolul Ploiești5-4 (5)5
12. FCSB6-8 (5)4
13. CFR Cluj5-7 (4)4
14. FC Hermannstadt5-7 (5)3
15. Metaloglobus4-12 (5)1
16. Csikszereda4-13 (4)1
*Meciul dintre Csikszereda și CFR Cluj a fost amânat, vicecampioana încercând să obțină califcarea în play-off-ul Europa League

