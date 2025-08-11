SuperLiga: Remiză între Oțelul Galați și Rapid București. Cum arată clasamentul după 5 etape
Oțelul Galați și Rapid București au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, luni, în etapa a cincea din SuperLiga.
Oțelul Galați – Rapid București 1-1, în ultimul meci din etapa 5
Gazdele au deschis scorul în minutul 33, după o fază la care portarul Stolz a respins inițial, însă Ciobanu a fost atent și a marcat cu un șut la colțul lung.
Dur-Bozoancă a avut o paradă spectaculoasă în minutul 54, când a respins în bara transversală după o execuție în forță a lui Borza de la marginea careului.
Trupa lui Costel Gâlcă a egalat în minutul 60, când Dobre a luat o acțiune pe cont propriu, a pătruns în careu și a marcat cu un șut la care portarul gălățenilor nu a mai reușit să intervină.
În urma acestui rezultat, Oțelul ocupă locul 9, cu 6 puncte, în timp ce Rapid se află pe locul 2, cu 11 puncte.
Au evoluat echipele:
- Oțelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Ne Lopes, Zivulic, Kazu – Lameira, Ciobanu (Andrezinho ’68) – Patrick (Trif ’88), Paulinho, Bană. Antrenor: Laszlo Balint
- Rapid: Stolz – Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza (El Sawy ’90+1) – Keita, Hromada (Gojkovic ’39) – Dobre, Christensen (Blazek ’90+1), Micovschi (Hazrollaj ’46) – Baroan. Antrenor: Costel Gâlcă
Superliga, clasamentul după 5 etape
|Loc/Echipă
|Golaveraj (Meciuri)
|Puncte
|1. Universitatea Craova
|12-7 (5)
|13
|2. Rapid București
|8-3 (5)
|11
|3. UTA Arad
|9-6 (5)
|11
|4. Farul Constanța
|9-7 (5)
|10
|5. FC Botoșani
|9-4 (5)
|8
|6. Dinamo București
|8-7 (5)
|8
|7. Unirea Slobozia
|8-7 (5)
|7
|8. Universitata Cluj
|9-7 (5)
|6
|9. Oțelul Galați
|5-5 (5)
|6
|10. FC Argeș
|7-9 (5)
|6
|11. Petrolul Ploiești
|5-4 (5)
|5
|12. FCSB
|6-8 (5)
|4
|13. CFR Cluj
|5-7 (4)
|4
|14. FC Hermannstadt
|5-7 (5)
|3
|15. Metaloglobus
|4-12 (5)
|1
|16. Csikszereda
|4-13 (4)
|1