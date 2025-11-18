SuperLiga: Și-a anunțat plecarea și merge la FCSB: „Urmează o nouă etapă”

FC Voluntari a anunțat finalul colaborării cu Florin Cernat (45 de ani). Fostul fotbalist va prelua funcția de manager sportiv la FCSB.

„Mulțumim, Florin Cernat! FC Voluntari anunță încetarea colaborării cu directorul sportiv Florin Cernat. În cei șapte ani petrecuți la FC Voluntari, Florin Cernat a fost unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la evoluția clubului nostru.

În această perioadă, FC Voluntari a obținut, printre altele: cea mai bună clasare din istoria clubului (locul 4 în prima ligă) la finalul sezonului 2021 – 2022; calificarea în finala Cupei României în 2022. Clubul nostru dorește să îi ureze mult succes alături de noua echipă!”, se arată în comunicatul grupării ilfovene.

Mutarea s-a realizat, în ciuda insistențelor președintelui Bogdan Bălănescu, care nu și-ar dorit ca Cernat să părăsească echipa din Liga 2, fiind deranjat de modul în care au fost purtate negocierile.

Gigi Becali a discutat personal cu primarul Florentin Pandele, în timp ce Mihai Stoica a luat legătura cu finul său, Florin Cernat, relata golazo.ro la începutul lunii noiembrie.

Florin Cernat: „Urmează o nouă etapă, cu noi responsabilități și noi obiective”

Și fostul fotbalist a reacționat. De-a lungul carierei, Cernat a jucat pentru Oțelul Galați, Dinamo București, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Karabukspor, Rizespor, Viitorul și FC Voluntari.

„După 8 ani petrecuți la FC Voluntari, închei un capitol extrem de important din cariera mea. A fost o perioadă de construcție, de stabilitate și de evoluție profesională, în care am avut privilegiul să lucrez alături de oameni dedicați și competenți.

Le mulțumesc jucătorilor, staffului, colegilor și conducerii pentru încrederea oferită și pentru colaborarea constantă. Fiecare proiect, fiecare provocare și fiecare reușită au contribuit la experiența și maturitatea pe care le duc mai departe.

FC Voluntari va rămâne un reper în parcursul meu profesional, un loc în care am investit energie, timp și pasiune, și de care mă despart cu respect și recunoștință.

Urmează o nouă etapă, cu noi responsabilități și noi obiective, însă legătura cu Voluntari rămâne una puternică și definitivă în istoria mea profesională. Mulțumesc, FC Voluntari, pentru toți acești ani!”, a scris Florin Cernat pe pagina sa de Facebook.