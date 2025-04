SuperLiga: Şumudică, după meciul Rapid – Dinamo: Când am văzut peluza pe jumătate goală, parcă mi-a băgat cineva cuţitul în spate

Tehnicianul echipei Rapid, Marius Şumudică, a declarat duminică seară, după meciul cu Dinamo, scor 1-0, că parcă i-a „băgat cineva cuţitul în spate” atunci când a văzut peluza pe jumătate goală.

„Toată săptămâna le-am explicat, dar azi am fost mai dur la şedinţa de dinainte de joc. Le-am spus că nu pot accepta să termin pe locul 6. Nu pot să accept! Dacă azi pierdeam, era foarte greu să mai ieşim de acolo. Vreau să-i felicit pe jucători pentru atitudine, pentru dăruire, pentru tot ceea ce au făcut azi pe teren. Au interpretat foarte bine jocul, tot ce le-am cerut şi am pregătit. O victorie mare, frumoasă, 1-0, dar văd că ce se întâmplă la Genoa se întâmplă şi la Rapid. Când câştigă Genoa, câştigă şi Rapid. Acum trebuie să mă rog ca Genoa să câştige ca să ne meargă şi nouă bine”, a spus Şumudică, potrivit sport.ro, citat de News.ro.

„Felicitări suporterilor care au venit la meci pe o vreme potrivnică şi au susţinut echipa. Asta contează. Nu vreau să termin acest discurs fără să spun ceva despre Stolz, care a făcut o partidă extraordinară. Eu nici n-am vorbit cu el toată săptămâna, nu am pus presiune, l-am lăsat pe antrenorii de portari. Doar înainte de meci i-am zis că am încredere în el, dar toată săptămâna nu i-am spus absolut nimic. Ne-a salvat la o ocazie unu contra unu. Nu e uşor ca un portar care nu mai apărase de atât de mult timp să aibă atâta siguranţă, iar jocul de picior a fost impecabil”, a mai afirmat el.

La partida cu Dinamo, galeria rapidistă a afişat mesaje împotriva acţionarului minoritar Victor Angelescu, care i-a ameninţat pe ultraşi că va lua măsuri serioase împotriva celor care aruncă materiale pirotehnice în teren şi aduc astfel amenzi clubului. Şumudică este dezamăgit de neînţelegerile dintre galerie şi conducere.

„Lacrimile mele de la începutul jocului? Când s-a cântat imnul, mi-au dat lacrimile. Nu pot să accept ceea ce se întâmplă! Eu sunt crescut diferit cu Rapidul şi nu pot să accept să văd jumătate din galerie că îşi încurajează echipa, iar cealaltă jumătate intră după nu ştiu cât timp. Să nu fim uniţi… mă durea sufletul. Erau lacrimile deznădejdii, erau lacrimile unui om rănit. Nu merit asta şi băieţii nu merita asta. Dacă cei din tribună au un război cu cineva, să îl ducă, să facă ce vor, dar eu ca antrenor, jucătorii mei, acest club nu are aşa ceva. Nu avem nevoie de aşa ceva, nu trebuie să ne autodistrugem. Dacă suntem împreună, suntem puternici şi putem clădi ceva frumos. Au fost lacrimi de părere de rău. De ce în anii trecuţi s-a reuşit ca aceşti suporteri minunaţi să fie alături de echipă, să încurajeze echipa, iar când a venit Şumudică, unul de-ai lor, să se întâmple asta? Ce am trăit eu la Rapid în 7 luni nu vreau să trăiască niciun antrenor. A fost o descărcare a mea. Toată tribuna a doua era cu fulare întinse şi jumătate din peluză era goală. Pentru mine e dureros!”

„S-au întâmplat foarte multe lucruri care s-au întâmplat şi le voi face publice. Mi-a fost extrem de greu să lucrez 7 luni la Rapid. Nu vreau să par victimă, dar ştiţi şi voi ce subiecte au apărut în presă. Nu e uşor să lucrez aşa. Eu trebuie să ţin grupul unit. N-am făcut nimic, doar am început să plâng, atât. Din păcate, trebuie să înţelegem mult mai mult din toate gesturile astea pe care le facem. Sunt mulţi oameni care fac gesturi, care îşi doresc foarte mult ca echipa să crească, dar ne punem piedici singuri. Trebuie să ne oprim şi să înţelegem că echipa trebuie să crească. Dacă s-au făcut greşeli şi din cadrul clubului, ok, cei din club trebuie să răspundă, dar cei doi acţionari, echipa, eu nu cred că merităm ce s-a întâmplat azi. Pentru mine, când am văzut peluza pe jumătate goală cu Dinamo, parcă mi-a băgat cineva cuţitul în spate”.

Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Dinamo Bucureşti, în etapa a treia din play-off-ul Superligii.