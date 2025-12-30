SuperLiga: Unde face cantonamentul de iarnă FC Botoșani

Fotbalistii botoseneni la startul meciului de fotbal dintre Farul Constanta si FC Botosani, contand pentru Superliga Superbet, desfasurat pe Stadionul central al Academiei Gheorghe Hagi din Ovidiu, vineri 7 noiembrie 2025. Credit line: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Fotbaliștii de la FC Botoșani, echipă aflată pe locul 3 din Superliga la finalul anului 2025, nu vor pleca în străinătate în cantonamentul de iarnă.

„FC Botoșani și-a definitivat programul din această pauză competițională. Reunirea roș-alb-albaștrilor va avea loc pe 5 ianuarie 2026 la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia. Aici va avea loc și cantonamentul centralizat al iernii, elevii lui Leo Grozavu urmând a reveni în localitate pe 16 ianuarie 2026″, au transmis clubul de la Botoșani, pe pagina de Facebook, potrivit gsp.ro.

FC Botoșani anunță că în cadrul stagiului de pregătire centralizat de la Mogoșoaia, George Miron & co vor susține și un test în compania formației Farul Constanța, acesta fiind programat pe 12 ianuarie.

Este posibil ca pe lângă acest joc amical, roș-alb-albaștrii să mai susțină un test, fiind discuții avansate în acest sens. FC Botoșani va debuta oficial în 2026 la Miercurea Ciuc contra celor de la FK Csikszereda.

Partida se va disputa duminică, 18 ianuarie, ora 15:30, în cadrul rundei 22 din acest sezon regular al SuperLigii.

FC Botoșani are 38 de puncte după 21 de etape și e pe poziția a treia, la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova și la un punct sub Rapid, clubul aflat pe poziția secundă.